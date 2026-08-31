Kan donduran video! Bebekleri ve başörtülüleri alan tehditler tepki çekti
Sosyal medyada yayılan bir video, içerdiği ağır tehdit ve nefret söylemleri nedeniyle kısa sürede büyük tepki topladı. Bebekleri ve başörtülü kadınları hedef alan skandal görüntülerde, kimliği henüz belirlenemeyen şahsın sözleri izleyenleri adeta dehşete düşürdü.
Şahsın, önümüzdeki iki aylık döneme ilişkin tehditlerde bulunması ve bunları son derece rahat bir tavırla dile getirmesi, görüntüleri izleyenlerin tepkisini çekti.
KADINLARI VE KÜÇÜK ÇOCUKLARI HEDEF ALDI
Skandal görüntülerde şahsın, özellikle Müslümanları, başörtülü kadınları ve çocukları hedef aldığı görüldü. Ağır hakaret ve küfürler savuran şüphelinin, çeşitli vahşi eylemler gerçekleştireceğine ilişkin tehditlerde bulunduğu öne sürüldü.
Özellikle küçük çocuklara yönelik ifadeler sosyal medyada büyük tepki toplarken, görüntülerin yayılmasının ardından kullanıcılar yetkililerin harekete geçmesi çağrısında bulundu.
"EKİPMANLARIM HAZIR" DEDİ
Videoda yalnızca insanlara yönelik değil, hayvanlara karşı da şiddet içerikli ifadeler kullanan şahsın, geçmişte kedilere işkence ettiğini ve onları öldürdüğünü iddia ettiği görüldü.
Kendisini pedofili olarak tanımlayan şahsın, vahşi eylemlerini sürdürme yönündeki ifadeleri dehşete düşürdü.
"Tüm ekipmanlarım hazır" şeklindeki sözleriyle tehditlerini sürdüren kişinin, iki ay sonrasını işaret etmesi olayın ciddiyetine ilişkin endişeleri artırdı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, şahsın tespit edilerek hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasını istedi.
Toplumda infiale neden olan görüntülerle ilgili yetkili makamların nasıl bir işlem başlatacağı merak konusu oldu.