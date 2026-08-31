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Kan donduran video! Bebekleri ve başörtülüleri alan tehditler tepki çekti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kan donduran video! Bebekleri ve başörtülüleri alan tehditler tepki çekti

Sosyal medyada yayılan bir video, içerdiği ağır tehdit ve nefret söylemleri nedeniyle kısa sürede büyük tepki topladı. Bebekleri ve başörtülü kadınları hedef alan skandal görüntülerde, kimliği henüz belirlenemeyen şahsın sözleri izleyenleri adeta dehşete düşürdü.

Şahsın, önümüzdeki iki aylık döneme ilişkin tehditlerde bulunması ve bunları son derece rahat bir tavırla dile getirmesi, görüntüleri izleyenlerin tepkisini çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN VİDEO: BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR VE ÇOCUKLARA YÖNELİK SAPIKÇA TEHDİTLER!

KADINLARI VE KÜÇÜK ÇOCUKLARI HEDEF ALDI

Skandal görüntülerde şahsın, özellikle Müslümanları, başörtülü kadınları ve çocukları hedef aldığı görüldü. Ağır hakaret ve küfürler savuran şüphelinin, çeşitli vahşi eylemler gerçekleştireceğine ilişkin tehditlerde bulunduğu öne sürüldü.

Özellikle küçük çocuklara yönelik ifadeler sosyal medyada büyük tepki toplarken, görüntülerin yayılmasının ardından kullanıcılar yetkililerin harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

"EKİPMANLARIM HAZIR" DEDİ

Videoda yalnızca insanlara yönelik değil, hayvanlara karşı da şiddet içerikli ifadeler kullanan şahsın, geçmişte kedilere işkence ettiğini ve onları öldürdüğünü iddia ettiği görüldü.

Kendisini pedofili olarak tanımlayan şahsın, vahşi eylemlerini sürdürme yönündeki ifadeleri dehşete düşürdü.

"Tüm ekipmanlarım hazır" şeklindeki sözleriyle tehditlerini sürdüren kişinin, iki ay sonrasını işaret etmesi olayın ciddiyetine ilişkin endişeleri artırdı.

Kan donduran video! Bebekleri ve başörtülüleri alan tehditler tepki çekti - 1

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, şahsın tespit edilerek hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasını istedi.

Toplumda infiale neden olan görüntülerle ilgili yetkili makamların nasıl bir işlem başlatacağı merak konusu oldu.

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