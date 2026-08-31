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Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz ve Hilal Köseoğlu tutuklandı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz ve Hilal Köseoğlu tutuklandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün güncel faaliyetlerinin ve hücre yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen kararlı mücadelede kritik bir gelişme yaşandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ana karargâhı Akıncı Üssü’nde yakalanan sözde sivil imam Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz ile örgüt bağlantısı nedeniyle ihraç edilen eski hâkim ve savcı Bilal Köseoğlu’nun kızı Hilal Köseoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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