Dışişleri Bakanı Fidan: Anlaşmanın adı Mekke Savunma İttifakı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mekke Anlaşması'nın İstanbul'da gerçekleşen ilk toplantısına dair önemli açıklamalarda bulundu. Fidan ittifakın bölgedeki tüm devletlere açık olduğunu belirterek "Anlaşmanın adı Mekke Savunma İttifakı. Kurumsal yapının oluşması için çalışma başladı. Alınan kararlar hayırlı olsun." dedi. Bakan Fidan ittifakın genişlemesi için hemfikir olduklarını vurguladı ve "İttifaka katılım mümkün şartları konusunda görüşüyoruz." mesajını verdi. Bakan Fidan Netanyahu'nun küresel sistem için tehdit olduğunu söyleyerek uluslararası sistemin bu "caniyi" durdurması gerektiğini vurguladı.