Eskişehir'de tarihi eser operasyonu! Aracından 194 sikke, heykel ve elmas çıktı

Eskişehir'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen eserleri satmak için müşteri aradığı belirlenen şüpheliye operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 194 bronz sikke, 1 bronz heykel ve 1 elmas ele geçirildi.