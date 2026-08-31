Eskişehir'de tarihi eser operasyonu! Aracından 194 sikke, heykel ve elmas çıktı
Eskişehir'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen eserleri satmak için müşteri aradığı belirlenen şüpheliye operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 194 bronz sikke, 1 bronz heykel ve 1 elmas ele geçirildi.
Eskişehir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda dikkat çeken eserler ele geçirildi.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Tepebaşı ilçesinde bir şüphelinin tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen malzemeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.
ARAÇTAN TARİHİ ESERLER ÇIKTI
"Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında harekete geçen ekipler, şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada 194 bronz sikke, 1 bronz heykel ve 1 elmas ele geçirildi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Ele geçirilen eserlerin niteliğinin belirlenmesi amacıyla ilgili kurumlara teslim edildiği öğrenildi.