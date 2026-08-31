Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturuma; Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan katıldı. Oturumda, plastik atıkların oluşumunun önlenmesinden yeniden kullanım ve geri dönüşüm süreçlerine, ikincil ham madde kullanımından sektörel dönüşüm politikalarına kadar plastik döngüsünün tüm aşamaları değerlendirildi.

Sektörel dönüşümün hızlandırılması ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması için kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve diğer paydaşlar arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Katılımcılar; yatırım, finansman, veri altyapısı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik ihtiyaçları farklı sektörlerin perspektifinden değerlendirdi. Plastik kirliliğiyle mücadelede yalnızca atık yönetimine değil, ürün tasarımı, üretim, tüketim ve yeniden kullanım süreçlerine de bütüncül yaklaşılması gerektiği vurgulandı.

Oturumun önemli başlıklarından birini, plastik döngüsünün güçlendirilmesi için ihtiyaç duyulan mevzuat ve uygulama düzenlemeleri oluşturdu.

ÇALIŞTAY ÇIKTILARINA ÜST DÜZEY KATKI

Bakan yardımcılarının değerlendirmeleri, çalıştay kapsamında gerçekleştirilen tematik masa çalışmalarına ve hazırlanacak sonuç raporuna önemli katkı sundu.

Oturumda ortaya konulan görüş ve önerilerin; Türkiye Plastik Döngüsü Sonuç Raporu ve Sonuç Bildirisi ile ilgili kurumların görev alanlarına göre hazırlanacak Bakanlık Bazlı Politika ve Değerlendirme Raporlarına yansıtılması hedefleniyor.

Gelecek İçin Sıfır Atık – Ortak Akıl Platformu kapsamında gerçekleştirilen üst düzey oturum, plastik kirliliğiyle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve Türkiye'nin çevresel, ekonomik, sosyal ve sektörel hedeflerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmesi açısından önemli bir istişare zemini oluşturdu.

Çalıştaydan elde edilen görüş ve önerilerin, ulusal mevzuat ve strateji belgelerinin geliştirilmesine katkı sunarak 2053 Türkiye Plastik Vizyonu doğrultusunda atığı azaltan, kirliliği önleyen ve döngüsel ekonomiyi güçlendiren politikaların oluşturulmasına zemin hazırlaması amaçlanıyor.