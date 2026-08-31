Türkiye Plastik Atık Çalıştayı’nda önemli oturum
Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı’nın Bakan Yardımcıları Üst Düzey Değerlendirme Oturumu’nda, plastik döngüsüne ilişkin ulusal politikalar, sektörel dönüşüm, mevzuat, yatırım ve finansman ihtiyaçları ile kurumlar arası iş birliği değerlendirildi. Oturumdan elde edilen görüşlerin, Türkiye Plastik Döngüsü Sonuç Raporu ile bakanlık bazlı politika raporlarına yansıtılması hedefleniyor.
Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde küresel ölçekte büyüyen Sıfır Atık vizyonu, Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik politikalarında güçlü bir dönüşüm zemini oluşturuyor.
Bu vizyondan güç alan Gelecek İçin Sıfır Atık – Ortak Akıl Platformu Türkiye Plastik Atık Çalıştayı, plastik atıkların azaltılması ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi amacıyla kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumun farklı düzeylerdeki değerlendirmelerini bir araya getiriyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31, iklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra kaynakların verimli kullanılması, atıkların azaltılması ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi açısından da önemli bir küresel buluşma niteliği taşıyor.
COP31 Başkanlığı görevini yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un liderliğinde sürdürülen hazırlık sürecine katkı sunacak çalıştay kapsamında, plastik döngüsüne ilişkin ulusal politikaların yanı sıra yerel ve sektörel uygulamaların da ortak bir perspektifle değerlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı kapsamında gerçekleştirilen "Üst Düzey Değerlendirme Oturumu I – Bakan Yardımcıları Oturumu: Plastik Döngüsünde Ulusal Politikalar ve Sektörel Dönüşüm", kamu kurumlarının üst düzey temsilcilerini bir araya getirdi. Çalıştayın ilk gününde gerçekleştirilen oturumda, plastik döngüsünün farklı aşamalarına ilişkin mevcut politika ve stratejiler, sektörel öncelikler, mevzuat ve uygulama ihtiyaçları ile kurumlar arası koordinasyon alanları kapsamlı şekilde değerlendirildi.