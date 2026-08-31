Dışişleri Bakanı Fidan'dan dünyaya çağrı: Netanyahu canisi durdurulmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mekke Anlaşması'nın İstanbul'da gerçekleşen ilk toplantısına dair önemli açıklamalarda bulundu. Fidan ittifakın bölgedeki tüm devletlere açık olduğunu belirterek "İttifaka katılım mümkün şartları konusunda görüşüyoruz." mesajını verdi. Bakan Fidan Netanyahu'nun küresel sistem için tehdit olduğunu söyleyerek uluslararası sistemin bu "caniyi" durdurması gerektiğini vurguladı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, ilk toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh bin Hamed Al Ruwaili katıldı.

BAKAN FİDAN'DAN ANLAŞMA MESAJI: ADI MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI

Dışişleri Bakanı Fidan ilk toplantıya dair önemli mesajlar verdi.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

Anlaşmanın adı Mekke Savunma İttifakı. Kurumsal yapının oluşması için çalışma başladı. Alınan kararlar hayırlı olsun.

İttifak bir devlete karşı değil. İttifakımızın merkezi Riyad'da olacaktır. İlk genel sekreterimiz Pakistanlı bir kardeşimiz olacaktır.

İttifakın genişlemesi için hemfikiriz. İttifaka katılımın mümkün olması için şartlar konusunda görüşüyoruz. İttifak genişlemek üzere kuruldu.

Türkiye, ortaklarıyla beraber yaşanmış acılardan çıkarılan tecrübeyle ortaya bir vizyon koydu ve bu ittifak ortaya çıktı.

İttifakla güvenlik mimarisi tesis edilecek. Belirsizlik azalacak. İstikrar ortamında daha fazla yatırım yapılabilecek.

Netanyahu Orta Doğu için tehdit. Uluslararası toplum bu caniyi durdurmalı.