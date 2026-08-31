Adalet Bakanı Gürlek: "Bizim için en önemli konu yargının hızlandırılması"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Şu an bizim için en önemli konu yargının hızlandırılması. 12. Yargı Paketi'nde özellikle yargının hızlandırılması için önemli adımlar attık. İnşallah ekim ayında da paketin bir kısmı daha gelecek. Orada da bazı yasal düzenlemeler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığının açıklamasına göre, Gürlek, Ankara Batı Adliyesi'ni ziyaret ederek Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu'nun açılışını yaptı. Burada konuşan Gürlek, vatandaşların en çok davaların geç bitmesi ve dosyaların sürüncemede kalmasından dert yandığını belirtti. Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Şu an bizim için en önemli konu yargının hızlandırılması. Biliyorsunuz 12. Yargı Paketi'nde özellikle yargının hızlandırılması için önemli adımlar attık. İnşallah ekim ayında da paketin bir kısmı daha gelecek. Orada da bazı yasal düzenlemeler yapacağız. Sağ olsun HSK'mız da yasal düzenleme haricinde gereken adımları atıyor."

"Alo Adalet 135" hattının da 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe gireceğini bildiren Gürlek, yargılamaların uzun sürmemesi için yapılan çalışmaları önemsediğinin altını çizdi. Gürlek, davaların uzamasına sebep olan bilirkişi uygulamasıyla ilgili 12. Yargı Paketi'nde düzenleme yapıldığını hatırlattı.

"EN ÖNEMLİ SORUN YARGININ UZAMASI"

Vatandaşların davaların geç bitmesinden ve dosyaların sürüncemede kalmasından mağdur olmaması gerektiğini vurgulayan Gürlek, "Türkiye'deki şu anda en önemli sorun yargının uzaması. Bunu da el birliğiyle çözeceğiz inşallah, en kısa zamanda." ifadelerini kullandı. Yargı sisteminin her zaman birbirini kontrol ettiğini, verilen bir kararın önce istinaf, ardından Yargıtay tarafından incelendiğini anımsatan Gürlek, "Zaten verdiğiniz karar elbette yanlışsa dönüyor ama kararın uzun sürmesi, maalesef mağduriyet oluşturuyor. Toplumda derin yaralar oluşturuyor. Şu an bu konuda önemli çalışmalar yaptık." değerlendirmesinde bulundu. Programa Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, HSK Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Murat Özcan ve Adalet Komisyonu Başkanı Sümeyye Kocaman da katıldı.