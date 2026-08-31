Erzurum'da otomobil yol genişletme alanına uçtu: 3 can kaybı

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Can Polat Kazır ile Ahmet Emin Özçelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yiğit Yalçın ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.