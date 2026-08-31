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Erzurum'da otomobil yol genişletme alanına uçtu: 3 can kaybı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Erzurum'da otomobil yol genişletme alanına uçtu: 3 can kaybı

Erzurum'un Tortum ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol genişletme çalışması yapılan alana uçtu. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'un Tortum ilçesinde sabah saatlerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği feci bir kaza yaşandı.

Erzurum'da otomobil yol genişletme alanına uçtu: 3 can kaybı - 1

Kaza, Tortum-Oltu kara yolunun Aksukapı mevkisinde meydana geldi.

Ahmet Emin Özçelik'in kontrolünü yitirdiği 25 FD 007 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten yol genişletme çalışması devam eden alana uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da otomobil yol genişletme alanına uçtu: 3 can kaybı - 2

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Can Polat Kazır ile Ahmet Emin Özçelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yiğit Yalçın ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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