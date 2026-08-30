Veli Ağbaba ve ailesine 20 milyonluk tehdit! 4 şüpheli tutuklandı
Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve ailesine yönelik tehdit soruşturmasının ayrıntıları ortaya çıktı. İfadelere göre kendisini “uyuşturucu satıcısı Uğur Can Gündoğmuş” olarak tanıtan kişi, Ağbaba’nın yeğenine kokain sattığını ve 20 milyon TL alacağı olduğunu öne sürerek paranın ödenmemesi halinde aileye ve Melid Otel’e zarar vermekle tehdit etti. Soruşturma kapsamında Doğukan Şengezen’in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.
Veli Ağbaba ve ailesine yönelik yürütülen tehdit soruşturmasında dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. 24 Ağustos 2026 tarihinde Veli Ağbaba'nın şoförü Faruk Can Güler ile Ağbaba ailesine ait Melid Otel'in müdürü Yunus Emre Ağbaba'nın ifadelerine başvuruldu.
"AHMET CAN'IN BORCU VAR NUMARASINI ATAR MISINIZ?"
İfadelerde, yurt dışına ait bir GSM hattından WhatsApp üzerinden kendilerine ulaşıldığı ve ilk olarak "Aysun Hanıma ulaşmam lazım, oğlu Ahmet Can'ın bana borcu var, numarasını atar mısınız?" şeklinde mesaj gönderildiği anlatıldı.
"YEĞENİNE KOKAİN SATTIM, 20 MİLYON TL VER"
Bilgi sahiplerinin beyanlarına göre, daha sonra yapılan görüşmelerde karşı taraf kendisini "uyuşturucu satıcısı Uğur Can Gündoğmuş" olarak tanıttı. Arayan kişi, Veli Ağbaba'nın ağabeyinin oğlu Ahmet Can Ağbaba'ya kokain sattığını öne sürerek, bu ilişkiden kaynaklandığını ileri sürdüğü alacağın tahsil edilmesini istedi. Şahsın, daha önce 5 milyon TL tahsil ettiğini ancak 20 milyon TL daha alacağı bulunduğunu ileri sürdüğü ifade tutanaklarına yansıdı. Söz konusu uyuşturucu satışı ve borç anlatımı, arayan kişinin iddiası niteliğinde olup soruşturma kapsamında inceleniyor.
PARA ÖDENMEZSE MELİD OTEL'E ZARAR VERMEKLE TEHDİT ETTİLER
İddiaya göre arayan kişi, söz konusu paranın Veli Ağbaba ve diğer aile bireylerine bildirilerek kendisine ödenmesini istedi. Paranın verilmemesi durumunda ise Ağbaba ailesine ait Melid Otel'e zarar verileceğini söyledi.
Tehdit bununla da sınırlı kalmadı. Şahsın, Malatya'da başka adamlarının da bulunduğunu ve para ödenmezse aile bireylerine zarar verebileceklerini söylediği kayıtlara geçti.
"DOĞUKAN'I İSTANBUL'DAN MALATYA'YA BİZ GÖNDERDİK"
Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise Doğukan Şengezen ismi oldu. Arayan kişinin, Melid Otel'e yönelik tehdidi gerçekleştirmek amacıyla Doğukan Şengezen'i İstanbul'dan Malatya'ya gönderdiğini söylediği belirtildi. Aynı kişinin, Şengezen'in polis tarafından yakalanmasını ise kendilerinin ihbar edilmiş olmasına bağladığı ifade edildi. Bu beyanların ardından güvenlik birimleri Şengezen ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen kişilere yönelik çalışmalarını derinleştirdi.
10 AYRI ARANMA KAYDIYLA YAKALANDI
Doğukan Şengezen'in daha önce, 20 Ağustos 2026 tarihinde, aranan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında yakalandığı ortaya çıktı.
Şengezen hakkında; kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma ile hırsızlık suçlarından toplam 10 aranma kaydı bulunduğu belirtildi.
Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramada ise dikkat çekici materyaller ele geçirildi.