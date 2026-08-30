Veli Ağbaba ve ailesine 20 milyonluk tehdit! 4 şüpheli tutuklandı





2 GLOCK, UZUN ŞARJÖRLER VE TABANCAYI OTOMATİKLEŞTİREN APARAT

Doğukan Şengezen'in adresindeki aramalarda; 2 Glock marka tabanca, 2 adet 15 mermi kapasiteli şarjör, 3 adet 30 mermi kapasiteli şarjör ve 1 adet tabanca otomatikleştirme aparatı ele geçirildi.



Ayrıca 10 gram esrar, 5 gram sentetik kannabinoid ve 2 gram taş kokain bulunduğu kaydedildi. Şengezen, bu işlem sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Ancak birkaç gün sonra Ağbaba ailesine yönelik tehdit soruşturmasında isminin yeniden ortaya çıkması üzerine bu kez kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.



3 ADRESE OPERASYON: 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Doğukan Şengezen'in ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen kişilerin tespit edilmesinin ardından 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; Mehmet Hasar, Yusuf Solmaz, Doğukan Şengezen, Yasin Karacan gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda 3 cep telefonu, kullanıma hazır 2 yurt dışı hattı ve 38 bin TL nakit para ele geçirildi. Telefonlardan birinde ise yurt dışına ait bir GSM hattının cihazda takılı vaziyette bulunduğu belirlendi.