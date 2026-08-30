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Veli Ağbaba ve ailesine 20 milyonluk tehdit! 4 şüpheli tutuklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Veli Ağbaba ve ailesine 20 milyonluk tehdit! 4 şüpheli tutuklandı

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve ailesine yönelik tehdit soruşturmasının ayrıntıları ortaya çıktı. İfadelere göre kendisini “uyuşturucu satıcısı Uğur Can Gündoğmuş” olarak tanıtan kişi, Ağbaba’nın yeğenine kokain sattığını ve 20 milyon TL alacağı olduğunu öne sürerek paranın ödenmemesi halinde aileye ve Melid Otel’e zarar vermekle tehdit etti. Soruşturma kapsamında Doğukan Şengezen’in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Veli Ağbaba ve ailesine yönelik yürütülen tehdit soruşturmasında dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. 24 Ağustos 2026 tarihinde Veli Ağbaba'nın şoförü Faruk Can Güler ile Ağbaba ailesine ait Melid Otel'in müdürü Yunus Emre Ağbaba'nın ifadelerine başvuruldu.

"AHMET CAN'IN BORCU VAR NUMARASINI ATAR MISINIZ?"

İfadelerde, yurt dışına ait bir GSM hattından WhatsApp üzerinden kendilerine ulaşıldığı ve ilk olarak "Aysun Hanıma ulaşmam lazım, oğlu Ahmet Can'ın bana borcu var, numarasını atar mısınız?" şeklinde mesaj gönderildiği anlatıldı.

Yeni Parti Malatya milletvekili Veli Ağbaba (ahaber.com.tr)Yeni Parti Malatya milletvekili Veli Ağbaba (ahaber.com.tr)

"YEĞENİNE KOKAİN SATTIM, 20 MİLYON TL VER"

Bilgi sahiplerinin beyanlarına göre, daha sonra yapılan görüşmelerde karşı taraf kendisini "uyuşturucu satıcısı Uğur Can Gündoğmuş" olarak tanıttı. Arayan kişi, Veli Ağbaba'nın ağabeyinin oğlu Ahmet Can Ağbaba'ya kokain sattığını öne sürerek, bu ilişkiden kaynaklandığını ileri sürdüğü alacağın tahsil edilmesini istedi. Şahsın, daha önce 5 milyon TL tahsil ettiğini ancak 20 milyon TL daha alacağı bulunduğunu ileri sürdüğü ifade tutanaklarına yansıdı. Söz konusu uyuşturucu satışı ve borç anlatımı, arayan kişinin iddiası niteliğinde olup soruşturma kapsamında inceleniyor.

Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can AğbabaVeli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba

PARA ÖDENMEZSE MELİD OTEL'E ZARAR VERMEKLE TEHDİT ETTİLER

İddiaya göre arayan kişi, söz konusu paranın Veli Ağbaba ve diğer aile bireylerine bildirilerek kendisine ödenmesini istedi. Paranın verilmemesi durumunda ise Ağbaba ailesine ait Melid Otel'e zarar verileceğini söyledi.

Tehdit bununla da sınırlı kalmadı. Şahsın, Malatya'da başka adamlarının da bulunduğunu ve para ödenmezse aile bireylerine zarar verebileceklerini söylediği kayıtlara geçti.

Veli Ağbaba ve ailesine 20 milyonluk tehdit! 4 şüpheli tutuklandı - 1

"DOĞUKAN'I İSTANBUL'DAN MALATYA'YA BİZ GÖNDERDİK"

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise Doğukan Şengezen ismi oldu. Arayan kişinin, Melid Otel'e yönelik tehdidi gerçekleştirmek amacıyla Doğukan Şengezen'i İstanbul'dan Malatya'ya gönderdiğini söylediği belirtildi. Aynı kişinin, Şengezen'in polis tarafından yakalanmasını ise kendilerinin ihbar edilmiş olmasına bağladığı ifade edildi. Bu beyanların ardından güvenlik birimleri Şengezen ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen kişilere yönelik çalışmalarını derinleştirdi.

10 AYRI ARANMA KAYDIYLA YAKALANDI

Doğukan Şengezen'in daha önce, 20 Ağustos 2026 tarihinde, aranan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında yakalandığı ortaya çıktı.
Şengezen hakkında; kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma ile hırsızlık suçlarından toplam 10 aranma kaydı bulunduğu belirtildi.

Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramada ise dikkat çekici materyaller ele geçirildi.

Veli Ağbaba ve ailesine 20 milyonluk tehdit! 4 şüpheli tutuklandı - 2

2 GLOCK, UZUN ŞARJÖRLER VE TABANCAYI OTOMATİKLEŞTİREN APARAT

Doğukan Şengezen'in adresindeki aramalarda; 2 Glock marka tabanca, 2 adet 15 mermi kapasiteli şarjör, 3 adet 30 mermi kapasiteli şarjör ve 1 adet tabanca otomatikleştirme aparatı ele geçirildi.

Ayrıca 10 gram esrar, 5 gram sentetik kannabinoid ve 2 gram taş kokain bulunduğu kaydedildi. Şengezen, bu işlem sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ancak birkaç gün sonra Ağbaba ailesine yönelik tehdit soruşturmasında isminin yeniden ortaya çıkması üzerine bu kez kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

3 ADRESE OPERASYON: 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Doğukan Şengezen'in ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen kişilerin tespit edilmesinin ardından 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; Mehmet Hasar, Yusuf Solmaz, Doğukan Şengezen, Yasin Karacan gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 cep telefonu, kullanıma hazır 2 yurt dışı hattı ve 38 bin TL nakit para ele geçirildi. Telefonlardan birinde ise yurt dışına ait bir GSM hattının cihazda takılı vaziyette bulunduğu belirlendi.

Veli Ağbaba ve ailesine 20 milyonluk tehdit! 4 şüpheli tutuklandı - 3

TEHDİTTE YURT DIŞI HATLARI KULLANILDI

Soruşturma kapsamında tehdit için kullanıldığı belirtilen iletişim altyapısı da mercek altına alındı. Kendisini Uğur Can Gündoğmuş olarak tanıtan kişinin tehdit görüşmelerinde iki ayrı +63 ülke kodlu yurt dışı numara kullandığı belirlendi.

Şüphelilerden ele geçirilen hatlar arasında ise +44 ülke kodlu birden fazla GSM hattının bulunduğu tespit edildi. Doğukan Şengezen ve Mehmet Hasar'a ait olduğu değerlendirilen ayrı +44 kodlu numaralar da soruşturma dosyasına girdi.

Yurt dışı hatlarının şüpheliler arasındaki iletişimde ve tehdit sürecinde nasıl kullanıldığı teknik incelemelerle araştırılıyor.

4 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Hasar, Yusuf Solmaz, Doğukan Şengezen ve Yasin Karacan, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında; kendisini Uğur Can Gündoğmuş olarak tanıtan kişinin kimliği, yurt dışı hatlarının gerçek kullanıcıları, şüphelilerin aralarındaki bağlantılar ve Veli Ağbaba'nın ailesine yönelik tehdit planının tüm boyutlarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi bekleniyor.

Öte yandan, tehdit görüşmelerinde dile getirilen uyuşturucu satışı, 5 milyon TL'lik önceki ödeme ve 20 milyon TL'lik alacak iddialarının doğruluğuna ilişkin de ayrıca adli inceleme yapıldığı belirtiliyor.

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