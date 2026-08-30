Başkan Erdoğan’dan Kırgızistan çıkarması! Dünya liderleriyle buluşacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Kritik diplomasi trafiğine ilişkin detayları paylaşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan’ın zirvede hitap edeceğini ve dünya liderleriyle çok sayıda ikili temasta bulunacağını açıkladı.