Başkan Erdoğan’dan Kırgızistan çıkarması! Dünya liderleriyle buluşacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Kritik diplomasi trafiğine ilişkin detayları paylaşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan’ın zirvede hitap edeceğini ve dünya liderleriyle çok sayıda ikili temasta bulunacağını açıkladı.
Türkiye'nin çok yönlü ve aktif dış politikası doğrultusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, küresel diplomasinin önemli duraklarından biri olan Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Kırgızistan'a gitmeye hazırlanıyor.
31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek kritik ziyaret öncesinde uluslararası arenada gözler Bişkek'e çevrildi.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Ziyaretin ayrıntılarını sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un davetine icabetle, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihlerinde Bişkek'i ziyaret edeceklerdir. Ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 Eylül Salı günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecek ve liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştireceklerdir" dedi.