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Külliye'de 30 Ağustos coşkusu! Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Külliye'de 30 Ağustos coşkusu! Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törene katılan Başkan Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

BAŞKAN ERDOĞAN KÜLLİYE'DE 30 AĞUSTOS TEBRİKLERİNİ KABUL ETTİ

Buradaki törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosunun marşlar seslendirdiği tören, başkentte görevli askeri personeli temsilen her rütbeden asker ile sivil personelin Başkan Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.

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