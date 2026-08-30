30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu her yerde! İşte yurt genelindeki kutlamalardan kareler

İstanbul Valiliğince 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende, Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, anıta çelenk bıraktı. Törene, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın törene gönderdiği yazılı mesaj okundu. Törende siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

İstanbul Valiliğinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'ın yanı sıra vali yardımcıları, başsavcılar, askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, başkonsoloslar, dini liderler, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Gül, Ersay ve Aslan, törende katılımcıların tebriklerini kabul etti.