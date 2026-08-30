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Başkan Erdoğan Külliye'de 30 Ağustos tebriklerini kabul etti
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan Külliye'de 30 Ağustos tebriklerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

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