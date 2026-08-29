Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Devler Ligi fikstürü belli oldu! 16 maçlık Avrupa maratonu: İlk rakipler Roma ve Sporting oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynayacağı karşılaşmaların tarihleri açıklandı. Temsilcilerimiz sekizer maçlık Avrupa maratonunda Barcelona, Liverpool, PSG ve Atletico Madrid gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2026-2027 sezonu lig aşaması fikstürleri belli oldu.
İki temsilcimiz de lig aşamasında sekizer karşılaşmaya çıkacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, dört maçı kendi sahasında, dört karşılaşmayı ise deplasmanda oynayacak.
Lig aşamasının 8 Eylül 2026'da başlayacağı, son karşılaşmaların ise 27 Ocak 2027'de oynanacağı açıklandı.
GALATASARAY SPORTING DEPLASMANINDA BAŞLAYACAK
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçını 9 Eylül'de Sporting deplasmanında oynayacak.
Sarı-kırmızılılar; Barcelona, Stuttgart, Aston Villa ve Feyenoord'u sahasında ağırlayacak. Galatasaray'ın deplasmandaki rakipleri ise Sporting, Lille, AEK ve PSG olacak.
Galatasaray, lig aşamasındaki son karşılaşmasına 27 Ocak'ta PSG deplasmanında çıkacak.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
|Tarih
|Karşılaşma
|Saha
|9 Eylül 2026
|Sporting-Galatasaray
|Deplasman
|13 Ekim 2026
|Galatasaray-Barcelona
|İç saha
|21 Ekim 2026
|Lille-Galatasaray
|Deplasman
|3 Kasım 2026
|Galatasaray-Stuttgart
|İç saha
|24 Kasım 2026
|Galatasaray-Aston Villa
|İç saha
|8 Aralık 2026
|AEK-Galatasaray
|Deplasman
|19 Ocak 2027
|Galatasaray-Feyenoord
|İç saha
|27 Ocak 2027
|PSG-Galatasaray
|Deplasman
FENERBAHÇE ROMA'YI AĞIRLAYACAK
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına 10 Eylül'de oynanacak Roma karşılaşmasıyla başlayacak.
Sarı-lacivertliler; Roma, Slavia Prag, Liverpool ve Villarreal'i sahasında konuk edecek. Fenerbahçe, Aston Villa, Shakhtar Donetsk, LASK ve Atletico Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki son maçı, 27 Ocak'ta Atletico Madrid deplasmanında oynanacak.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
|Tarih
|Karşılaşma
|Saha
|10 Eylül 2026
|Fenerbahçe-Roma
|İç saha
|14 Ekim 2026
|Aston Villa-Fenerbahçe
|Deplasman
|20 Ekim 2026
|Fenerbahçe-Slavia Prag
|İç saha
|4 Kasım 2026
|Fenerbahçe-Liverpool
|İç saha
|25 Kasım 2026
|Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe
|Deplasman
|9 Aralık 2026
|LASK-Fenerbahçe
|Deplasman
|20 Ocak 2027
|Fenerbahçe-Villarreal
|İç saha
|27 Ocak 2027
|Atletico Madrid-Fenerbahçe
|Deplasman
İKİ TEMSİLCİMİZ DE SEKİZER MAÇA ÇIKACAK
Yeni format gereği Fenerbahçe ve Galatasaray, lig aşamasında birbirinden farklı sekiz rakiple karşı karşıya gelecek.
Temsilcilerimiz toplamda 16 karşılaşmaya çıkacak. Bu maçların 8'i Türkiye'de, 8'i ise deplasmanda oynanacak.