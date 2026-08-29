Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynayacağı karşılaşmaların tarihleri açıklandı. Temsilcilerimiz sekizer maçlık Avrupa maratonunda Barcelona, Liverpool, PSG ve Atletico Madrid gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2026-2027 sezonu lig aşaması fikstürleri belli oldu.

İki temsilcimiz de lig aşamasında sekizer karşılaşmaya çıkacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, dört maçı kendi sahasında, dört karşılaşmayı ise deplasmanda oynayacak.

Lig aşamasının 8 Eylül 2026'da başlayacağı, son karşılaşmaların ise 27 Ocak 2027'de oynanacağı açıklandı.

GALATASARAY SPORTING DEPLASMANINDA BAŞLAYACAK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçını 9 Eylül'de Sporting deplasmanında oynayacak.

Sarı-kırmızılılar; Barcelona, Stuttgart, Aston Villa ve Feyenoord'u sahasında ağırlayacak. Galatasaray'ın deplasmandaki rakipleri ise Sporting, Lille, AEK ve PSG olacak.

Galatasaray, lig aşamasındaki son karşılaşmasına 27 Ocak'ta PSG deplasmanında çıkacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Tarih Karşılaşma Saha 9 Eylül 2026 Sporting-Galatasaray Deplasman 13 Ekim 2026 Galatasaray-Barcelona İç saha 21 Ekim 2026 Lille-Galatasaray Deplasman 3 Kasım 2026 Galatasaray-Stuttgart İç saha 24 Kasım 2026 Galatasaray-Aston Villa İç saha 8 Aralık 2026 AEK-Galatasaray Deplasman 19 Ocak 2027 Galatasaray-Feyenoord İç saha 27 Ocak 2027 PSG-Galatasaray Deplasman

FENERBAHÇE ROMA'YI AĞIRLAYACAK

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına 10 Eylül'de oynanacak Roma karşılaşmasıyla başlayacak.

Sarı-lacivertliler; Roma, Slavia Prag, Liverpool ve Villarreal'i sahasında konuk edecek. Fenerbahçe, Aston Villa, Shakhtar Donetsk, LASK ve Atletico Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki son maçı, 27 Ocak'ta Atletico Madrid deplasmanında oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Tarih Karşılaşma Saha 10 Eylül 2026 Fenerbahçe-Roma İç saha 14 Ekim 2026 Aston Villa-Fenerbahçe Deplasman 20 Ekim 2026 Fenerbahçe-Slavia Prag İç saha 4 Kasım 2026 Fenerbahçe-Liverpool İç saha 25 Kasım 2026 Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe Deplasman 9 Aralık 2026 LASK-Fenerbahçe Deplasman 20 Ocak 2027 Fenerbahçe-Villarreal İç saha 27 Ocak 2027 Atletico Madrid-Fenerbahçe Deplasman

İKİ TEMSİLCİMİZ DE SEKİZER MAÇA ÇIKACAK

Yeni format gereği Fenerbahçe ve Galatasaray, lig aşamasında birbirinden farklı sekiz rakiple karşı karşıya gelecek.

Temsilcilerimiz toplamda 16 karşılaşmaya çıkacak. Bu maçların 8'i Türkiye'de, 8'i ise deplasmanda oynanacak.