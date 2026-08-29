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İHA pilotluğuna rekor ilgi! Başvurularda yüzde 367 artış: 94 bin 230 kayıtlı araç, 1 milyon 845 bin 456 lisanslı pilot

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İHA pilotluğuna rekor ilgi! Başvurularda yüzde 367 artış: 94 bin 230 kayıtlı araç, 1 milyon 845 bin 456 lisanslı pilot

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026’nın başından bu yana 237 bin 40 kişinin İHA pilotu olmak için başvurduğunu açıkladı. Başvurular geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 367 arttı.

Türkiye'de insansız hava araçlarına ve İHA pilotluğuna gösterilen ilgi hızla artıyor.

İHA pilotluğuna rekor ilgi! Başvurularda yüzde 367 artış: 94 bin 230 kayıtlı araç, 1 milyon 845 bin 456 lisanslı pilot - 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026'nın başından bu yana 237 bin 40 kişinin İHA pilotu olmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

İHA pilotluğu başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 367 artarken kayıtlı İHA sayısı 94 bin 230'a ulaştı.

İHA pilotluğuna rekor ilgi! Başvurularda yüzde 367 artış: 94 bin 230 kayıtlı araç, 1 milyon 845 bin 456 lisanslı pilot - 2

İHA PİLOTLUĞUNA BAŞVURULAR YÜZDE 367 ARTTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki İHA'lar ve pilot lisansı başvurularına ilişkin açıklama yaptı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim ve çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, şunları söyledi:

İHA pilotluğuna rekor ilgi! Başvurularda yüzde 367 artış: 94 bin 230 kayıtlı araç, 1 milyon 845 bin 456 lisanslı pilot - 3

"2026 yılının başından bu yana 237 bin 40 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu. Geçen yılın aynı dönemine göre İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı yüzde 367 arttı."

İHA pilotluğuna rekor ilgi! Başvurularda yüzde 367 artış: 94 bin 230 kayıtlı araç, 1 milyon 845 bin 456 lisanslı pilot - 4

5 BİN 300 YENİ İHA KAYIT ALTINDA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İHA Sistemleri Talimatı kapsamında insansız hava araçları için özel kayıt sistemi oluşturuldu.

Sistem üzerinden İHA'ların izin, uçuş ve kayıt işlemleri yürütülüyor.

Bakan Uraloğlu, "Yılın başından bu yana 5 bin 300 yeni İHA'yı kayıt altına aldık." ifadelerini kullandı.

İHA pilotluğuna rekor ilgi! Başvurularda yüzde 367 artış: 94 bin 230 kayıtlı araç, 1 milyon 845 bin 456 lisanslı pilot - 5

İHA'LARIN KULLANIM ALANI GENİŞLİYOR

İnsansız hava araçlarının farklı sektörlerdeki kullanımının arttığını belirten Uraloğlu, öne çıkan alanları şöyle sıraladı:

  • Zirai ilaçlama
  • Fotoğrafçılık
  • Sinema
  • Haritalama
  • Trafik
  • Güvenlik
  • Kargolama
  • Sağlık

İHA pilotluğuna rekor ilgi! Başvurularda yüzde 367 artış: 94 bin 230 kayıtlı araç, 1 milyon 845 bin 456 lisanslı pilot - 6

KAYITLI İHA SAYISI 94 BİN 230

Bakan Uraloğlu, 28 Ağustos 2026 itibarıyla İHA Kayıt Sistemi'nde bulunan araç sayısının 94 bin 230'a ulaştığını açıkladı.

Bu araçlardan 5 bin 300'ünün 2026 yılının başından bu yana sisteme kaydedildiği belirtildi.

İHA pilotluğuna rekor ilgi! Başvurularda yüzde 367 artış: 94 bin 230 kayıtlı araç, 1 milyon 845 bin 456 lisanslı pilot - 7

1 MİLYON 845 BİN 456 LİSANSLI PİLOT

İHA pilot lisansına sahip kişi sayısında da artış yaşandı.

Uraloğlu, "Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1 milyon 845 bin 456'ya ulaştı." bilgisini paylaştı.

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