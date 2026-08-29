İHA pilotluğuna rekor ilgi! Başvurularda yüzde 367 artış: 94 bin 230 kayıtlı araç, 1 milyon 845 bin 456 lisanslı pilot

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026’nın başından bu yana 237 bin 40 kişinin İHA pilotu olmak için başvurduğunu açıkladı. Başvurular geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 367 arttı.