İHA pilotluğuna rekor ilgi! Başvurularda yüzde 367 artış: 94 bin 230 kayıtlı araç, 1 milyon 845 bin 456 lisanslı pilot
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026’nın başından bu yana 237 bin 40 kişinin İHA pilotu olmak için başvurduğunu açıkladı. Başvurular geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 367 arttı.
Türkiye'de insansız hava araçlarına ve İHA pilotluğuna gösterilen ilgi hızla artıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026'nın başından bu yana 237 bin 40 kişinin İHA pilotu olmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.
İHA pilotluğu başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 367 artarken kayıtlı İHA sayısı 94 bin 230'a ulaştı.
İHA PİLOTLUĞUNA BAŞVURULAR YÜZDE 367 ARTTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki İHA'lar ve pilot lisansı başvurularına ilişkin açıklama yaptı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim ve çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, şunları söyledi: