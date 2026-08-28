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Zeytinburnu’nda İETT otobüsü bahçe duvarına çarptı: Yaralılar var

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Zeytinburnu’nda İETT otobüsü bahçe duvarına çarptı: Yaralılar var

Zeytinburnu sahilinde seyir hâlindeki İETT otobüsü, bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Yaralıların bulunduğu bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Zeytinburnu'nda, İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu yaralıların olduğu öğrenildi.

ZEYTİNBURNU'NDA İETT OTOBÜSÜ KAZASI: YARALILAR VAR

Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Zeytinburnu’nda İETT otobüsü bahçe duvarına çarptı: Yaralılar var - 1

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zeytinburnu’nda İETT otobüsü bahçe duvarına çarptı: Yaralılar var - 2

Kazada, yaralıların olduğu öğrenildi.

Zeytinburnu’nda İETT otobüsü bahçe duvarına çarptı: Yaralılar var - 3

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