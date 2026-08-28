Zeytinburnu’nda İETT otobüsü bahçe duvarına çarptı: Yaralılar var
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Zeytinburnu sahilinde seyir hâlindeki İETT otobüsü, bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Yaralıların bulunduğu bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Zeytinburnu'nda, İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu yaralıların olduğu öğrenildi.
Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralıların olduğu öğrenildi.