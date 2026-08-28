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Kahramanmaraş’ta orman yangını! Ahır Dağı’nda alevlerle mücadele: Çok sayıda ekip bölgede, söndürme çalışmaları sürüyor

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kahramanmaraş’ta orman yangını! Ahır Dağı’nda alevlerle mücadele: Çok sayıda ekip bölgede, söndürme çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş’taki Ahır Dağı’nda saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'taki Ahır Dağı'nda orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kahramanmaraş’ta orman yangını! Ahır Dağı’nda alevlerle mücadele: Çok sayıda ekip bölgede, söndürme çalışmaları sürüyor - 1

YANGIN SAAT 15.30 SIRALARINDA ÇIKTI

Ahır Dağı'ndaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Kahramanmaraş’ta orman yangını! Ahır Dağı’nda alevlerle mücadele: Çok sayıda ekip bölgede, söndürme çalışmaları sürüyor - 2

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

İhbarın ardından Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden çok sayıda ekip yangın bölgesine sevk edildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için başlattığı müdahale sürüyor.

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