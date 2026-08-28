Kahramanmaraş’ta orman yangını! Ahır Dağı’nda alevlerle mücadele: Çok sayıda ekip bölgede, söndürme çalışmaları sürüyor
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Kahramanmaraş’taki Ahır Dağı’nda saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Kahramanmaraş'taki Ahır Dağı'nda orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
YANGIN SAAT 15.30 SIRALARINDA ÇIKTI
Ahır Dağı'ndaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE
İhbarın ardından Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden çok sayıda ekip yangın bölgesine sevk edildi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için başlattığı müdahale sürüyor.