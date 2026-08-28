FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla’da operasyon düzenlendi. Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz ile eski hakim/savcı Bilal Köseoğlu’nun kızı Hilal Köseoğlu yakalandı. İki şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı.

Sabah saatlerinde İstanbul'da 3, Muğla'da ise 1 adrese yönelik arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

KEMAL BATMAZ'IN KIZI İSTANBUL'DA YAKALANDI

Operasyonun İstanbul ayağında, Akıncı Üssü'nde yakalanan örgütün sivil imamı Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz gözaltına alındı.

Muğla'daki operasyonda ise Ankara Adliyesi'nde hakim/savcı olarak görev yaptığı sırada KHK ile ihraç edilen ve halen Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu yakalandı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

El konulan materyallerin tasnif ve inceleme işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

2 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Soruşturma kapsamında Yakup Aykın'ın 2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu, Sami Yılmaz'ın ise Temmuz 2026'da yurt dışına çıktığı tespit edildi.

Haklarında yakalama çalışmaları devam eden Aykın ve Yılmaz'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ayrıntılar geliyor..