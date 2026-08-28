Yeni Parti'den belediye çalışanlarına mobbing: “Bize üye olmuyorsan başka iş bak”

Mutlak butlan kararı öncesi 2 milyon üyesi bulunan CHP'den en az 1,5 milyon üyeyi kendi safına çekmek isteyen Yeni Parti, gözünü belediye işçilerine dikti. Birçok ilde belediye çalışanlarının CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye üye olmaya zorlandığı, daire başkanlarının ise işi gücü bırakıp üye avına çıktığı belirtiliyor.

Yeni Parti'nin ekim ayında büyük kurultayını yapması bekleniyor. Bu kurultaya kadar parti yönetimi CHP'nin üye sayısını geride bırakarak "Yeni CHP biziz" algısı inşa etmeye çalışıyor. Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre haftalardır süren yoğun çalışmalara rağmen partinin üye sayısı ancak 500 bine ulaşabildi. CHP'den en az 1,5 milyon üye koparmayı hedefleyen Yeni Parti'nin 500 bin bandına uzun bir sürenin ardından erişebilmesi, Özgür Özel'in ekibinde de huzursuzluğa yol açtı.

"ÜYE OLMUYORSAN BAŞKA İŞ BAK" Bu kapsamda birçok ilde belediye çalışanlarına CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye üye olmaları yönünde yoğun baskı yapılıyor. Daire başkanlarının bu süreçte aktif rol oynadığı, belediye personeline "Bir an önce Yeni Parti'ye üye olun, olmuyorsanız istifa edip başka iş bakın" şeklinde tepki çeken söylemlerde bulunulduğu belirtiliyor. Özellikle İstanbul, Muğla ve Denizli büyükşehir belediyelerinde personele baskının oldukça arttığı ifade ediliyor.

CHP'DEN SERT TEPKİ Yeni Parti'nin CHP üyelerine yönelik provokatif hamlelerine CHP Başakşehir İlçe Başkanlığından da sert tepki geldi. Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İBB'de görev yapan yol arkadaşlarımızın siyasi tercihleri nedeniyle baskı ve yönlendirmeye maruz bırakıldığına ilişkin tarafımıza çok sayıda iddia ulaşmaktadır. Hiçbir emekçi siyasi düşüncesi, ideolojisi veya tercihi nedeniyle herhangi bir partiye üye olmaya ya da siyasi bir tercihte bulunmaya zorlanamaz. Tehdit, baskı ve çalışma özgürlüğünü engellemeye yönelik eylemler hukuken kabul edilemez."