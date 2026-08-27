Kuşadası'nda tarihi yüzsüzlük: Bülent Tezcan'ın firari kızı ve damadından skandal talep

Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında haklarında gözaltı kararı bulunan Bülent Tezcan'ın avukat kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar'ın Londra'ya kaçtığı belirlendi. Türkiye'ye gelip ifade vermek yerine mahkemeye Londra'dan e-imzalı dilekçe gönderen firari çift, belediyeye bağlı şirketten vekalet ücreti alacaklarını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturmasında çember daralırken, patlak veren skandalların ardı arkası kesilmiyor. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte haklarında gözaltı kararı çıkartılan Yeni Parti PM üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın avukat kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile avukat damadı Umut Yaşar'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da oldukları ortaya çıktı.

Bülent Tezcan'ın kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı avukat Umut Yaşar ADALETTEN KAÇIP 'E-İMZA' İLE PARALARINI İSTEDİLER

Sabah'ın haberine göre gözaltı kararına rağmen Londra'da olan Yaşar çifti, haklarındaki gözaltı kararına rağmen Türkiye'ye dönüp yargı önüne çıkmak yerine Aydın 2. Sulh Hukuk Mahkemesine 'e-imza' yöntemiyle bir dilekçe gönderdi. İfade vermek yerine ceplerini düşünen çift, azledildikleri belediye iştiraki Arya Turistik Tesisleri Anonim Şirketinden alacaklarının tahsil edilmesini istedi.