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Kuşadası Belediyesi soruşturmasında 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Kuşadası Belediyesi soruşturmasında 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin gözaltına alınan 15 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlenerek, operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 15'i yakalanmış, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Gözaltına alınan 15 kişi sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Kontrol sonrası 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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