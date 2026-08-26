CHP’de "YENİ" arınma! 51 isme kesin ihraç talebi

CHP Parti Meclisi, önceki dönemlerde partide çeşitli görevler üstlenen ve CHP üyesi olmalarına rağmen Yeni Parti propagandası yaptığı belirtilen yaklaşık 51 ismi kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti.