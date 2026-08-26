İstanbul'da uygun fiyatlı ev ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı belirlenen şebeke deşifre oldu. Ev sahibi olma hayali kuran 30 kişinin toplamda 25 milyon liradan fazla zarara uğratıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da ev sahibi olmak isteyen vatandaşları uygun fiyatlı konut ilanlarıyla kandırdığı belirlenen dolandırıcılık şebekesi ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin mağdurlardan kapora veya ev bedelinin tamamını aldığı, satış aşamasında ise çeşitli bahanelerle tapu devrini gerçekleştirmediği belirlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada ev sahibi olmak isteyen 30 vatandaşın toplam mağduriyetinin 25 milyon liradan fazla olduğu tespit edildi.

Mağdurların bazılarının evini ve aracını sattığı, bazılarının ise kredi çekerek ev alma hayali kurduğu ortaya çıktı.

HAYALLERİYLE OYNADILAR

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre soruşturma kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlarından aranan 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin uygun fiyatlı ev ilanları üzerinden ulaştıkları vatandaşlardan kapora ya da ödeme aldığı, ardından satış işlemi sırasında çeşitli bahaneler öne sürerek tapu devrini gerçekleştirmediği tespit edildi.

"200 BİN LİRA KAPORA İSTEDİLER"

Asayiş Şube Müdürlüğüne ifade vermek için gelen 55 yaşındaki Fatma Balaban, yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Kapıcı dairesinde yaşadığını belirten Balaban, eşiyle birlikte internet üzerinden ev aradıklarını ve şüphelilerin kendilerine birkaç ev gösterdiğini söyledi.

Balaban, beğendikleri ev için kendilerinden 200 bin lira kapora istendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Kapıcı dairesinde oturuyoruz. Eşim ev almak için internetten aramış, bulmuş. Gittik, baktık. 2-3 ev gösterdiler, birini beğendik. 200 bin lira kapora istediler. O gün 'Şöyle olur, böyle olur' diyerek büyülediler bizi. Ben de ne olduğunu anlayamadım. 200 bin lira kaporayı oğluma attırdım bankadan."

"ÇARESİZLİĞİMDEN FAYDALANDILAR"

Şüphelilerin kendisine kredi çektirmeye çalıştığını aktaran Balaban, "Bana kredi çıkmaz, gelirim yok, emekli değilim" dediğini, bunun üzerine dolandırıcıların ise "Çıkartırız, bankalarda adamlarımız var. Sen yeter ki iste" yanıtını verdiğini aktardı.

Balaban, "3 ay sonra kaporamı istemeye gittim. 'Paran elinde hazırsa aynı dairenin bir üstünü sana vereceğiz. Bugün 3'te tapu elinde olur' dedi" ifadelerini kullandı.

O sırada yanında ziynet eşyaları bulunduğunu belirten Balaban, bunları şüphelinin bildiği kuyumcuda bozdurduğunu söyledi.

Annesinin yoğun bakımda olduğunu ve yaşadığı evin fareler tarafından basıldığını vurgulayan Balaban, "Aklım annemdeydi, evi fare basmıştı. O evden bir an önce kurtulmak için çare arıyordum. Yani çaresizliğimden faydalandılar" dedi.