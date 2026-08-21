Almanya'da infaz edilen Veysel Erol cinayetinde şok detaylar! İtalya'dan talimat, Berlin'de infaz, Hollanda'da kıskaç
Almanya'nın başkenti Berlin'de 2024 yılında düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen restoran işletmecisi Veysel Erol'un cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun'un olay günü tetikçilerle şifreli konuşmalar yaptığı belirlenirken infaz karşılığında çete üyelerine 900 bin avro ödendiği tespit edildi. Hollanda'da yakalanan dört şüpheliden D.M., İtalya'ya iade edildi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de 10 Mart 2024'te düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden restoran işletmecisi Veysel Erol'un cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Cinayetin ardından Hollanda'ya kaçtıkları belirlenen dört şüpheli, geçen hafta düzenlenen operasyonla yakalandı.
Cinayet talimatının ise İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun tarafından verildiği belirlendi.
EROL KARDEŞLERE 2020 YILINDA SİLAHLI SALDIRI
Almanya'da restoran ve kafe işletmeciliği yapan Veysel Erol ile organizasyon işleriyle ilgilenen ağabeyi Yüksel Erol, 16 Şubat 2020'de silahlı bir grubun saldırısına uğradı.
Erol kardeşlerin de karşılık verdiği saldırıda Yüksel ve Veysel Erol yaralandı, karşı grupta yer alan Cüneyt Fırat ise hayatını kaybetti.
Yüksel Erol, Fırat'ı öldürdüğü gerekçesiyle saldırının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.