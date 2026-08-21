VİYSEL EROL MASKELİ SALDIRGANLARIN HEDEFİ OLDU İlk saldırıdan dört yıl sonra, 10 Mart 2024'te Berlin'in turistik bölgelerinden Checkpoint Charlie'de yeni bir silahlı saldırı düzenlendi. Bir restorandan çıkan Veysel Erol, arkasından yaklaşan maskeli saldırganlar tarafından vuruldu. Başına iki kurşun isabet eden Erol, olay yerinde hayatını kaybetti. Maskeli saldırganlar ise bölgeden kaçtı.

İNFAZ EMRİ İTALYA'DAN Veysel Erol'un katilleri aranırken cinayetin perde arkası, suç örgütü lideri Barış Boyun'un telefon trafiğinin incelenmesiyle ortaya çıktı. İtalya'da 22 Mayıs 2024'te yakalanarak tutuklanan Boyun'un telefonunda yapılan incelemelerde, Erol'un öldürüldüğü gün tetikçilerle şifreli konuşmalar gerçekleştirdiği belirlendi.