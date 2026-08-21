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Almanya'da infaz edilen Veysel Erol cinayetinde şok detaylar! İtalya'dan talimat, Berlin'de infaz, Hollanda'da kıskaç

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Almanya'da infaz edilen Veysel Erol cinayetinde şok detaylar! İtalya'dan talimat, Berlin'de infaz, Hollanda'da kıskaç

Almanya'nın başkenti Berlin'de 2024 yılında düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen restoran işletmecisi Veysel Erol'un cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun'un olay günü tetikçilerle şifreli konuşmalar yaptığı belirlenirken infaz karşılığında çete üyelerine 900 bin avro ödendiği tespit edildi. Hollanda'da yakalanan dört şüpheliden D.M., İtalya'ya iade edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 10 Mart 2024'te düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden restoran işletmecisi Veysel Erol'un cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Cinayetin ardından Hollanda'ya kaçtıkları belirlenen dört şüpheli, geçen hafta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Cinayet talimatının ise İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun tarafından verildiği belirlendi.

Almanya'da infaz edilen Veysel Erol cinayetinde şok detaylar! İtalya'dan talimat, Berlin'de infaz, Hollanda'da kıskaç - 1

EROL KARDEŞLERE 2020 YILINDA SİLAHLI SALDIRI

Almanya'da restoran ve kafe işletmeciliği yapan Veysel Erol ile organizasyon işleriyle ilgilenen ağabeyi Yüksel Erol, 16 Şubat 2020'de silahlı bir grubun saldırısına uğradı.

Veysel ErolVeysel Erol

Erol kardeşlerin de karşılık verdiği saldırıda Yüksel ve Veysel Erol yaralandı, karşı grupta yer alan Cüneyt Fırat ise hayatını kaybetti.

Yüksel Erol, Fırat'ı öldürdüğü gerekçesiyle saldırının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Almanya'da infaz edilen Veysel Erol cinayetinde şok detaylar! İtalya'dan talimat, Berlin'de infaz, Hollanda'da kıskaç - 2

VİYSEL EROL MASKELİ SALDIRGANLARIN HEDEFİ OLDU

İlk saldırıdan dört yıl sonra, 10 Mart 2024'te Berlin'in turistik bölgelerinden Checkpoint Charlie'de yeni bir silahlı saldırı düzenlendi.

Bir restorandan çıkan Veysel Erol, arkasından yaklaşan maskeli saldırganlar tarafından vuruldu. Başına iki kurşun isabet eden Erol, olay yerinde hayatını kaybetti. Maskeli saldırganlar ise bölgeden kaçtı.

Almanya'da infaz edilen Veysel Erol cinayetinde şok detaylar! İtalya'dan talimat, Berlin'de infaz, Hollanda'da kıskaç - 3

İNFAZ EMRİ İTALYA'DAN

Veysel Erol'un katilleri aranırken cinayetin perde arkası, suç örgütü lideri Barış Boyun'un telefon trafiğinin incelenmesiyle ortaya çıktı.

İtalya'da 22 Mayıs 2024'te yakalanarak tutuklanan Boyun'un telefonunda yapılan incelemelerde, Erol'un öldürüldüğü gün tetikçilerle şifreli konuşmalar gerçekleştirdiği belirlendi.

Almanya'da infaz edilen Veysel Erol cinayetinde şok detaylar! İtalya'dan talimat, Berlin'de infaz, Hollanda'da kıskaç - 4

İNFAZ İÇİN 900 BİN AVRO ÖDENDİ

Cinayeti işleyen çete üyelerine infaz karşılığında 900 bin avro ödendiği ortaya çıktı. Bu paranın yaklaşık 51 milyon liraya karşılık geldiği belirtildi.

İtalya Savcılığı, tetikçilerin saldırının hemen ardından Hollanda'ya kaçtığını belirledi.

Almanya'da infaz edilen Veysel Erol cinayetinde şok detaylar! İtalya'dan talimat, Berlin'de infaz, Hollanda'da kıskaç - 5

DÖRT ŞÜPHELİ HOLLANDA'DA YAKALANDI

Sabah'ın haberine göre, elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen Hollanda polisi, geçen hafta Limburg'daki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda dört Türk vatandaşı yakalandı. Saldırının planlayıcısı olduğu iddia edilen D.M., işlediği birçok suç nedeniyle İtalya'ya iade edildi.

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