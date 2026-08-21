Toplantıya Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin başkanlık etti.

DANIŞMA KURULUNUN GÖREVİ AÇIKLANDI

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, Danışma Kurulunun Alevi-Bektaşilik yolunda öne çıkan kişiler ile bu alanda araştırma ve çalışmaları bulunan isimlerden oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, "Alevi-Bektaşilik yolunda temayüz etmiş kişiler ile alanında araştırma ve çalışmaları bulunan isimlerden oluşan Danışma Kurulu, Başkanlığın görev alanındaki çalışmalarını değerlendirmek ve önerilerini Başkanlığa bildirmek üzere faaliyet gösterecek." denildi.