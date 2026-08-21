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Alevi-Bektaşi Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Alevi-Bektaşi Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu, ilk toplantısını Başkan Esma Ersin başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda Alevi-Bektaşi toplumunun güncel meseleleri ile Başkanlığın önümüzdeki dönemde yürüteceği çalışmalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Ağustos'ta Resmî Gazete'de yayımlanan kararla kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin başkanlık etti.

Alevi-Bektaşi Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı - 1

DANIŞMA KURULUNUN GÖREVİ AÇIKLANDI

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, Danışma Kurulunun Alevi-Bektaşilik yolunda öne çıkan kişiler ile bu alanda araştırma ve çalışmaları bulunan isimlerden oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, "Alevi-Bektaşilik yolunda temayüz etmiş kişiler ile alanında araştırma ve çalışmaları bulunan isimlerden oluşan Danışma Kurulu, Başkanlığın görev alanındaki çalışmalarını değerlendirmek ve önerilerini Başkanlığa bildirmek üzere faaliyet gösterecek." denildi.

Alevi-Bektaşi Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı - 2

GÜNCEL MESELELER ELE ALINDI

Kurulun ilk toplantısında Alevi-Bektaşi toplumunun güncel meseleleri ile Başkanlığın önümüzdeki dönemde yürüteceği çalışmalar ele alındı.

Kurul üyelerinin bilgi, birikim ve tecrübeleri doğrultusunda görüşleri alınırken Başkanlığın çalışmalarının ortak akıl ve istişare anlayışıyla geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Alevi-Bektaşi Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı - 3

KÜLTÜRÜN GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASI HEDEFLENİYOR

Danışma Kurulunun Alevi-Bektaşi kültürünün ve geleneğinin yaşatılmasına, gelecek kuşaklara aktarılmasına ve Başkanlığın çalışmalarının toplumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

Kurulun farklı bilgi, birikim ve tecrübeleri bir araya getirerek Başkanlığın çalışmalarına istişari katkı sağlayacağı belirtildi. Danışma Kurulunun ortak akıl anlayışının güçlendirilmesinde önemli bir rol üstleneceği ifade edildi.

TOPLANTININ ARDINDAN ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİLER

Toplantının ardından Başkan Esma Ersin ve Danışma Kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

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