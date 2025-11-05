9 milyon euroluk senet davasında Boyunlar izi!

Giriş Tarihi: 05.11.2025 08:05

Hastaneye kaldırılan Çakmakçı bir gözünü kaybetti. Saldırının arkasında, elebaşı Barış Boyun'un İtalya'nın Milano kentindeki hapishanede tutuklu bulunduğu Barış Boyun Silahlı Suç Örgütü olduğu tespit edildi. Soruşturma birimlerinin bulgularına göre saldırının asıl hedefi, İstanbul'da döviz bürosu işleten Mustafa Ak'tı.

Piyasada alacak-verecek anlaşmazlıkları bulunan Ak, 9 milyon euroluk bir senet davasının karar duruşmasına birkaç gün kala hedef alındı.

Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre Örgüt yöneticileri Mehmet Recep Demir ve Mirhan Aygün, Mustafa Ak'ın öldürülmesi için plan yaptı. Tetikçiler Umut Can Morkoç, Kadircan Çolak ve Yusuf Okyay, Ak'ın bulunduğu öğrenilen masaya ateş açtı ancak Ak olaydan hemen önce kalkmıştı.