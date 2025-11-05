9 milyon euroluk senet davasında Boyunlar izi!
Bakırköy’deki Balkon Cafe’ye düzenlenen silahlı saldırıda dövizci Mustafa Ak hedef alınırken, Muhammet Çakmakçı bir gözünü kaybetti. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde saldırının, Barış Boyun Suç Örgütü tarafından organize edildiği belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
İstanbul Bakırköy'de bulunan Balkon Cafe'ye 5 Şubat 2024 günü saat 23.10 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Olay sırasında masada oturan Muhammet Çakmakçı'nın gözüne kırılan cam parçaları isabet etti.
Hastaneye kaldırılan Çakmakçı bir gözünü kaybetti. Saldırının arkasında, elebaşı Barış Boyun'un İtalya'nın Milano kentindeki hapishanede tutuklu bulunduğu Barış Boyun Silahlı Suç Örgütü olduğu tespit edildi. Soruşturma birimlerinin bulgularına göre saldırının asıl hedefi, İstanbul'da döviz bürosu işleten Mustafa Ak'tı.
Piyasada alacak-verecek anlaşmazlıkları bulunan Ak, 9 milyon euroluk bir senet davasının karar duruşmasına birkaç gün kala hedef alındı.
Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre Örgüt yöneticileri Mehmet Recep Demir ve Mirhan Aygün, Mustafa Ak'ın öldürülmesi için plan yaptı. Tetikçiler Umut Can Morkoç, Kadircan Çolak ve Yusuf Okyay, Ak'ın bulunduğu öğrenilen masaya ateş açtı ancak Ak olaydan hemen önce kalkmıştı.