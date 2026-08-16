Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. 6 kişi ile 2 işletme sorumlusunun yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Ankara'da polis ekiplerince uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda şüpheliler belirlendi.

Şüphelilerin "fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarına karıştıkları belirtildi.

5 İŞLETMEYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 17 şüpheli ile umuma açık eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren 5 işletmeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 11 kişi ile 7 işletme sorumlusu gözaltına alındı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

6 kişi ile 2 işletme sorumlusunun yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.