YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan CHP'li Seydi Ahmet Keleş’in ifadesi ortaya çıktı
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in karnından bıçaklanarak ağır yaralandığı kanlı saldırının faili eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş’in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Oğuzeli İlçe Başkanlığı ataması nedeniyle yaşanan siyasi gerilimin ardından evden meyve bıçağını alıp site önüne indiğini itiraf eden Keleş; milletvekiline bıçak savurduğunu, olay yerinden kaçarak suç aletini hastane çevresine attığını ve saatlerce tarlada saklandıktan sonra polise teslim olduğunu anlattı.
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i karnından bıçaklayarak hayati tehlike geçirmesine neden olan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Özgür Özel'le birlikte Yeni Parti'ye geçtiği belirtilen Keleş, olayın arkasında Oğuzeli ilçe başkanlığı için beklediği atama sürecinde yaşanan gerilim bulunduğunu anlattı.
Keleş, Meriç'in olay günü kendisini arayarak küfür ettiğini, "konum at, geliyorum" dediğini, evinin önüne geldikten sonra kendisine yumruk attığını iddia etti. Evden çıkarken yanına aldığı sarı saplı meyve bıçağını Meriç'e doğru savurduğunu kabul eden Keleş, olay yerinden uzaklaşıp bıçağı hastane çevresine attığını, saatlerce tarlalarda dolaştıktan sonra emniyete teslim olduğunu anlattı.
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanmasına ilişkin soruşturmada saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi, olayın perde arkasındaki siyasi gerilimi gözler önüne serdi.
18 Ağustos 2026 günü Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde meydana gelen olayda Meriç, karın bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan milletvekilinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Soruşturma kapsamında yakalanan Seydi Ahmet Keleş ise bıçağı kullandığını kabul ederken, öldürme kastının bulunmadığını ve kendisini korumak amacıyla hareket ettiğini savundu.
CHP'DEN YENİ PARTİ'YE GEÇTİ
Keleş, ifadesinde yaklaşık bir ay öncesine kadar CHP Oğuzeli İlçe Başkanı olduğunu söyledi. Kendi anlatımına göre ilçe yönetiminin feshedilmesinin ardından CHP üyeliğinden istifa eden Keleş, daha sonra Yeni Parti'ye geçti.
Keleş, eski CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in de kendisinden yaklaşık 15 gün önce Yeni Parti'ye katıldığını belirterek, Meriç'le Oğuzeli'nde bir çay ocağında görüştüğünü anlattı.
Keleş'e göre Meriç bu görüşmede kendisine "Sen seçilmiş bir kişisin. Ben de geçtim, sen de Yeni Parti'ye gel. Bizimle birlikte ilçe başkanı olarak devam et, atamanı ben getirteceğim." dedi. Ancak Keleş'in beklediği ilçe başkanlığı ataması gerçekleşmedi.