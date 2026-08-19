YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan CHP'li Seydi Ahmet Keleş’in ifadesi ortaya çıktı

"KONUM AT, GELİYORUM" Keleş'in ifadesine göre kanlı olayın fitili 18 Ağustos günü yeniden ateşlendi. Saat 14.00 sıralarında evinde tek başına alkol almaya başladığını açıkça söyleyen Keleş, olaydan yaklaşık 15-20 dakika önce Melih Meriç'in kendisini telefonla aradığını anlattı. Keleş'in iddiasına göre Meriç telefonda kendisine ağır küfürler ederek "Sen benim arkamdan ne konuşuyorsun? Konum at, geliyorum." dedi. Keleş önce Oğuzeli'nde olduğunu söylediğini, ardından evinde bulunduğunu belirterek telefonundan konum gönderdiğini kabul etti. Yaklaşık 5-6 dakika sonra Meriç'in yeniden arayıp "Aşağıya in, sitenin önündeyim" dediğini belirtti.

BIÇAĞI EVDE CEBİNE KOYDU Seydi Ahmet Keleş'in ifadesindeki en kritik ikrarlardan biri de bu aşamada geldi. Keleş, Meriç'in koruması bulunduğunu ve silah taşıdığını düşündüğü için korkuya kapıldığını öne sürerek, aşağıya inmeden önce evde bulunan "sarı saplı meyve bıçağını" pantolonunun arka cebine koyduğunu açıkça anlattı. Ardından sitenin önüne indi. Keleş'in anlatımına göre Melih Meriç aracının yanında yalnızdı; yanında şoförü ya da koruması bulunmuyordu.





"YANIMDA 4 BİN ADAM ÇALIŞIYOR"



Keleş, Meriç'in yanına yaklaştığında tartışmanın yeniden başladığını iddia etti. Meriç'in kendisine küfür ederek "Seni bitiririm" dediğini savunan Keleş, milletvekilinin ayrıca "Benim yanımda 4 bin tane adam çalışıyor, seni bitireceğim." şeklinde tehditte bulunduğunu ileri sürdü.



Bu sözlerin ardından Meriç'in kendisine yumruk attığını iddia eden Keleş, aldığı darbe sonucu yere düştüğünü ya da geriye doğru sendelediğini söyledi. İşte Keleş'in evden cebine koyarak getirdiği bıçak bu noktada ortaya çıktı.



"VEKİLİM ÇIK GİT BURADAN"



Keleş, yere düşmesinin ardından pantolonundaki meyve bıçağını çıkardığını kabul etti. Meriç'e "Vekilim çık git buradan." dediğini anlatan Keleş, milletvekilinin buna rağmen üzerine geldiğini ve kendisine ikinci kez yumruk attığını iddia etti.



Keleş, çevredeki vatandaşlardan da yardım istediğini öne sürerek, "Bakın bu şahıs bana vuruyor, bana küfür ediyor, gitmiyor; gelin gönderin" diye bağırdığını söyledi. Keleş'in savunmasına göre Meriç daha sonra tekrar üzerine geldi.