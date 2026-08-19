Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'ndan diploması trafiği! Katarlı ve Ummanlı mevkidaşları ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ve Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun Al-Mannai ile telefon görüşmesinde, "ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı" belirtildi.

BAYRAKTAROĞLU UMMANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ayrıca Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" denildi.

Fotoğraf: DHA