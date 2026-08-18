Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı!
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Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep’in Karataş Mahallesi’nde akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Meriç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı; polis ekipleri saldırganın yakalanması için soruşturma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Gaziantep'in Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sokakta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Saldırıda yaralanan Meriç için çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Meriç, hastaneye kaldırıldı. Yaralı milletvekilinin tedavisine hastanede devam edildiği öğrenildi.
SALDIRGAN İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kimliği belirsiz saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.