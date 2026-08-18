Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı!

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep’in Karataş Mahallesi’nde akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Meriç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı; polis ekipleri saldırganın yakalanması için soruşturma başlattı.