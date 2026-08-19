Ankara'da "Güvenpark'ta eylem yapan er gaziler" iddiasına yalanlama!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya mecralarında yer alan, "Ankara Güvenpark'ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evine alınmadığı" yönündeki iddiaları yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında yer alan, "Ankara Güvenpark'ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi'ne alınmadığı" yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ankara Bilkent'te bulunan Gazi Uyum Evi, tüm gazilerimizin kullanımına amasız ve fakatsız açıktır. Tesis, gazilerimizin rehabilitasyonu ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kesintisiz hizmet vermeyi sürdürmektedir. Söz konusu tesise erişimle ilgili tek kısıtlama, gazi unvanı taşımayan kişilerin girişine yönelik mevzuat gereği uygulanan güvenlik protokolleridir. Kamuoyunu yanıltmak ve gazilerimiz üzerinden algı operasyonu yürütmek amacıyla dolaşıma sokulan bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."