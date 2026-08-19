Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen'e soruşturma!

YENİ Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen, saldırının ardından yaptığı basın açıklamasında, failin kendi partisinden olduğu ve olayın parti içi anlaşmazlık zemininde gerçekleştiğine ilişkin bilgiler ortadayken, saldırıyı farklı bir siyasi saikle ilişkilendirmişti.