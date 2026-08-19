Ultraslan lideri Muzaffer Şirin'in iddiaları çöktü! Öcalan için "ironi" dedi gerçek başka çıktı

Şirin'in kamuoyuna yansıyan iddialarına karşılık dosyada yer alan tutanak ve raporlar, hem toksikolojik inceleme süreci hem de hastane çıkışında kullandığı ifadeler konusunda farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından hakkında ev hapsi kararı verilen ve kamuoyunda "Sebahattin Şirin" adıyla tanınan Muzaffer Şirin'in sosyal medya üzerinden yaptığı bazı açıklamalar ile soruşturma dosyasına giren resmi kayıtlar arasında dikkat çeken farklılıklar bulunduğu ortaya çıktı.

Bu kayıtlar, Şirin'in belirttiği tarihte Bağcılar Devlet Hastanesinde sonuçlandırılmış ve "negatif" olarak raporlanmış bir toksikoloji testi bulunduğu yönündeki açıklamasıyla uyuşmuyor.

İlk numunelerin inceleme açısından yeterli olmayabileceğinin değerlendirilmesi üzerine Adli Tıp Kurumunda Şirin'den yeniden kan, idrar ve kıl örnekleri alındı. Soruşturma dosyasına dahil edilen toksikoloji raporunun da hastanede alınan ilk örneklerden değil, Adli Tıp Kurumunda alınan bu yeni numuneler üzerinden hazırlandığı belirlendi.

Ancak soruşturma kapsamında yürütülen işlemlere ilişkin kayıtlar, Şirin'in sözünü ettiği tarihte hastanede tamamlanmış bir toksikolojik inceleme bulunmadığını gösteriyor.

Muzaffer Şirin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltına alındığı gün Bağcılar Devlet Hastanesinde kendisinden alınan numunelerin sonucunun ertesi gün "negatif" çıktığını ve bu bilginin avukatları aracılığıyla kendisine ulaştırıldığını öne sürdü.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan (AFP)

"İRONİ YAPTIM" AÇIKLAMASINA KARŞI İMZALI İFADE TUTANAĞI

Şirin'in açıklamalarıyla resmi kayıtlar arasındaki bir diğer farklılık ise hastane çıkışında kullandığı ve kamuoyunda tartışma yaratan "Sayın Öcalan'a özgürlük" sözleriyle ilgili.

Şirin, daha sonra yaptığı açıklamalarda söz konusu ifadeleri "ironi amacıyla" kullandığını ve yargı sürecinde de bunu bu şekilde anlattığını ileri sürdü.

Buna karşılık emniyette avukatı hazır bulunduğu sırada alınan ve Şirin'in ıslak imzasını taşıyan ifade tutanağında farklı bir açıklama yer aldı.

Tutanağa göre Şirin, basına yansıyan sözlerine ilişkin olarak, "Terörsüz Türkiye sürecine, ülkenin birlik ve beraberliğine destek verdiğim için bu söylemde bulundum. Başkaca bir amacım veya suç kastım bulunmamaktadır" şeklinde beyanda bulundu.

Resmi ifade tutanağında söz konusu ifadelerin "ironi" amacıyla söylendiğine ilişkin herhangi bir beyanın yer almaması, Şirin'in daha sonra sosyal medyada yaptığı açıklamayla emniyette verdiği ifade arasında belirgin bir farklılık bulunduğunu ortaya koydu.

Böylece Şirin'in hem toksikoloji sürecine hem de kamuoyunda tepki çeken sözlerinin gerekçesine ilişkin sosyal medya açıklamalarının, soruşturma dosyasındaki resmi kayıtlarla örtüşmediği görüldü.