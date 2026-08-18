İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu testleri alınan İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy’un test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İzmit Belediyesine yönelik başlattığı rüşvet ve yolsuzluk operasyonu, ortaya çıkan uyuşturucu testi sonuçlarıyla yeni boyut kazandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunda (ATK) uyuşturucu testi yapılan İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'un test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Şüphelilerin uyuşturucu test raporuna ahaber.com.tr ulaştı. Soruşturma kapsamında her iki isimden alınan numunelerde uyuşturucu madde tespit edildiği, adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.