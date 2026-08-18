CHP'de İzmit şoku! İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy’un uyuşturucu testleri pozitif çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu testleri alınan İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy’un test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İzmit Belediyesine yönelik başlattığı rüşvet ve yolsuzluk operasyonu, ortaya çıkan uyuşturucu testi sonuçlarıyla yeni boyut kazandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunda (ATK) uyuşturucu testi yapılan İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'un test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında her iki isimden alınan numunelerde uyuşturucu madde tespit edildiği, adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.
20 ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE
Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden, CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Hürriyet'in geçici tedbir kararıyla görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Öte yandan şüphelilerden Leyla Kıran hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilirken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3 KİLOGRAM ALTIN İTİRAFI
Dosyadaki rüşvet iddialarına yönelik incelemeler derinleşirken, çarpıcı bir ifade ortaya çıktı. Veli Ağbaba ve Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç'un savcılık ifadesinde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e bir iş karşılığında 3 kilogram altın verdiğini itiraf ettiği saptandı. Bu ifade, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarının temel dayanaklarından birini oluşturdu.