İzmit Belediyesi soruşturması: Emre Can Özkar’ın ifadesi ortaya çıktı

İzmit Belediyesine yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında, rüşvet iddialarına ilişkin dikkat çeken bir ifade ortaya çıktı. Yolsuzluk videosunda adı geçen Emre Can Özkar’ın savcılık ifadesine ahaber.com.tr ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmit Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, rüşvet iddialarına ilişkin yeni bir ifade ortaya çıktı.

Yolsuzluk videosunda ismi geçen Emre Can Özkar, ruhsat işlemleri sırasında kendisinden 30 bin TL istendiğini, parayı zarf içinde belediyedeki dolaba bıraktığını ve o anları kayda aldığını öne sürdü.

Özkar, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in daha sonra kendisiyle defalarca iletişime geçerek görüntüleri istediğini ve ruhsatını askıya almakla tehdit ettiğini de iddia etti.