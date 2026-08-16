Yeşil Vatan'a dokunan yanıyor! Orman yangınlarına ilişkin adli bilanço açıklandı: 8 ilde 11 tutuklama

Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyündeki yangınla ilgili 3, Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Beşkarış köyündeki yangına ilişkin 3, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi'ndeki yangınla ilgili 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmalar kapsamında 18 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı, belirlenen yerlere düzenli başvurma ve konutu terk etmeme gibi çeşitli adli kontrol tedbirlerine hükmedildi.

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Boyalıca köyünde 12 Ağustos'ta meydana gelen yangınla ilgili 1 şüpheli ile Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde 13 Ağustos'ta çıkan yangına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

Soruşturmalar; Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Hakkari, İzmir, Kocaeli, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sinop, Tunceli ve Yalova'da meydana gelen, önemli görülen veya adli işlem yapılan toplam 64 orman yangınını kapsıyor.

Şüphelilerden 11'i serbest bırakıldı, 3'ü gözaltına alındı. Toplam 11 şüpheli tutuklanırken bunlardan 2'si kovuşturma aşamasında tahliye edildi. Böylece 9 şüphelinin tutukluluğu devam ediyor. 18 şüpheli hakkında ise çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanıyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak Mahallesi Çaldağ mevkisindeki yangına ilişkin 3, Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi'ndeki yangınla ilgili 1 ve Edirne'nin Meriç ilçesi Karayusuflu köyündeki yangına ilişkin 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN ORMAN YANGINLARI MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ormanları kasten yakanların yanı sıra ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına neden olanlar hakkında da adli süreçlerin yürütüldüğünü belirtti.

Gürlek, "Milletimiz müsterih olsun; ormanlarımızı kasten yakanlar da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenler adalet önünde hesap vermektedir." ifadelerini kullandı.

Suç şüphesi bulunan yangınlara ilişkin soruşturmaların sürdürüleceğini belirten Gürlek, "Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir." dedi.