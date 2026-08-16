Yeşil Vatan'a dokunan yanıyor! Orman yangınlarına ilişkin adli bilanço açıklandı: 8 ilde 11 tutuklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli süreçlerin bilançosunu açıkladı. 1 Haziran'dan bu yana 22 ilde meydana gelen 64 orman yangınına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturmalar kapsamında 43 şüpheli tespit edilirken, toplam 11 şüpheli tutuklandı.
1 Haziran 2026'dan bu yana 22 ilde meydana gelen orman yangınları hakkında 64 soruşturma başlatıldı. Soruşturmalar kapsamında toplam 43 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerden 11'i serbest bırakıldı, 3'ü gözaltına alındı. Toplam 11 şüpheli tutuklanırken bunlardan 2'si kovuşturma aşamasında tahliye edildi. Böylece 9 şüphelinin tutukluluğu devam ediyor. 18 şüpheli hakkında ise çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanıyor.
BALIKESİR'DEKİ YANGINDA 3 GÖZALTI
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Altıeylül ilçesi Büyükbostancı Mahallesi mevkisinde 15 Ağustos'ta meydana gelen yangına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmalar; Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Hakkari, İzmir, Kocaeli, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sinop, Tunceli ve Yalova'da meydana gelen, önemli görülen veya adli işlem yapılan toplam 64 orman yangınını kapsıyor.
9 ŞÜPHELİNİN TUTUKLULUĞU SÜRÜYOR
İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde 3 Haziran'da meydana gelen yangına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından tahliye edildi.
Adıyaman'ın Aydınloluk köyünde 27 Temmuz'da çıkan yangına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı. Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Kumgedik Mahallesi'nde 29 Temmuz'da başlayan yangına ilişkin ise 2 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde 24 Temmuz'da meydana gelen yangına ilişkin 1, Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi'nde 23 Temmuz'da çıkan yangınla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kavşit Mahallesi'nde 30 Temmuz'da meydana gelen yangına ilişkin 1 şüpheli hakkında da tutuklama kararı verildi.
Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Boyalıca köyünde 12 Ağustos'ta meydana gelen yangınla ilgili 1 şüpheli ile Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde 13 Ağustos'ta çıkan yangına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.
Bu dosyalarda toplam 9 şüphelinin tutukluluk hali sürüyor.
18 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL
Soruşturmalar kapsamında 18 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı, belirlenen yerlere düzenli başvurma ve konutu terk etmeme gibi çeşitli adli kontrol tedbirlerine hükmedildi.
Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyündeki yangınla ilgili 3, Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Beşkarış köyündeki yangına ilişkin 3, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi'ndeki yangınla ilgili 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Balıkesir'in Kepsut ilçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki yangına ilişkin 1, Muğla'nın Ortaca ilçesi Gölbaşı Mahallesi Kocabel mevkisindeki yangınla ilgili 1, Balıkesir'in Bandırma ilçesi Topağaç Mahallesi'ndeki yangına ilişkin 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak Mahallesi Çaldağ mevkisindeki yangına ilişkin 3, Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi'ndeki yangınla ilgili 1 ve Edirne'nin Meriç ilçesi Karayusuflu köyündeki yangına ilişkin 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Manisa'nın Kula ilçesi Gargar Kümeevleri'nde 9 Ağustos'ta meydana gelen yangına ilişkin 2 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanırken Bilecik'in Bakırköy beldesinde 13 Ağustos'ta meydana gelen yangına ilişkin 1 şüpheli hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı tedbirlerine hükmedildi.
BAKAN GÜRLEK'TEN ORMAN YANGINLARI MESAJI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ormanları kasten yakanların yanı sıra ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına neden olanlar hakkında da adli süreçlerin yürütüldüğünü belirtti.
Gürlek, "Milletimiz müsterih olsun; ormanlarımızı kasten yakanlar da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenler adalet önünde hesap vermektedir." ifadelerini kullandı.
Suç şüphesi bulunan yangınlara ilişkin soruşturmaların sürdürüleceğini belirten Gürlek, "Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir." dedi.