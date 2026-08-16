Hüseyin Yayman: "Yeni bir sözleşme, yeni bir hayal, yeni bir başarı öyküsü önerme zamanındayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kamuoyuna önemli açıklamalar yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman yaptığı değerlendirmede, partisinin çeyrek asırlık siyasi yürüyüşünü, Türkiye’de gerçekleştirdiği büyük değişim ve dönüşümü, milletle kurduğu güçlü bağı ve ikinci 25 yıla ilişkin hedeflerini değerlendirdi.

AK Parti'nin 2001'de başlayan siyasi yürüyüşünün Türkiye'nin siyasi tarihinde eşine az rastlanır bir başarı hikâyesi ortaya koyduğunu belirten Yayman, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2001 yılında söylediği "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözünü hatırlattı. Yayman, AK Parti'nin 25 yıllık kesintisiz iktidarıyla yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünyada da üzerinde akademik olarak titizlikle durulması gereken bir başarı ortaya koyduğunu ifade ederek, "AK Parti büyük bir parti ve AK Parti'yi milletimiz kurmuştur, tabelasını ise Cumhurbaşkanımız asmıştır. Dolayısıyla AK Parti milletimizin hayallerini gerçekleştiren bir parti olarak tarihe geçmiştir." dedi.

"'Muhtar bile olamaz', 'siyasi hayatı bitti' denilen bir insan çıkıyor ve 25 yıldır sadece AK Parti'nin değil, Türkiye'nin kaderini değiştiriyor. Bu inanılmaz bir başarı hikâyesidir."

Yayman, AK Parti'nin 2001 yılında karşı karşıya kaldığı bütün engellere rağmen milletle beraber yürüdüğünü ve tarihin doğru tarafında durduğunu belirterek, "AK Parti Türk demokrasi tarihi içerisinde olmaz denileni olur hâle getiren, yapılamaz denileni, hayal dahi edilemeyen işleri yapan bir partidir." ifadelerini kullandı.

"Yapılamaz denen işleri yapıyor, hayal edilemez denen işleri gerçekleştiriyor. AK Parti başarılamaz denilen birçok şeyi başarmış, hayalleri tek tek gerçekleştirmiştir."

25 YILLIK BAŞARI HİKÂYESİNİN TEMELİNDE MİLLETLE BİRLİKTE YÜRÜMEK VAR

AK Parti'nin 25 yıllık başarısının temelinde milletle kurduğu güçlü bağın bulunduğunu vurgulayan Yayman, partisinin değişen şartları okuyabilen, kendisini yenileyebilen ve yaptığı hatalardan ders çıkarabilen bir siyasi hareket olduğunu söyledi. AK Parti zamanın ruhunu doğru okuyan, öğrenen bir organizasyondur.

"AK Parti bir hata yaptığında onu hemen düzeltiyor, ondan sonra yeniden milletle beraber yola çıkıyor."

AK Parti'nin en önemli özelliklerinden birinin her zaman tarihin doğru tarafında durması olduğunu ifade eden Yayman, partisinin 25 yıllık yürüyüşünün milletin talepleri, beklentileri ve hayalleriyle birlikte şekillendiğini belirtti.

"AK Parti'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi her zaman tarihin doğru tarafında durmasıdır."

AK Parti'nin geçmiş 25 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirten Yayman, "AK Parti 25 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sessiz devrimler gerçekleştirmiştir. Aydınlar ve gazeteciler hâlâ onu doğru okuyamıyorlar. Meseleyi sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden okumaya çalışıyorlar." dedi.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye büyük transformasyonu, büyük değişimi başardı."

Yayman, AK Parti iktidarında Türkiye'nin ekonomi, eğitim, ulaşım, sağlık, savunma sanayii ve altyapı alanlarında önemli mesafeler katettiğini belirterek, iktidara geldiklerinde 3 bin 500 dolar olan kişi başına düşen millî gelirin bugün 18 bin dolara yükseldiğini belirtti.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara da değinen Yayman, deprem bölgesinde 455 bin bağımsız birimin yapılarak teslim edildiğini, ayrıca 500 bin sosyal konutun da temelinin atıldığını hatırlattı.

"ŞİMDİ İKİNCİ 25 YIL İÇİN YENİ BİR SÖZLEŞME, YENİ BİR HAYAL, YENİ BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ ÖNERME ZAMANINDAYIZ"

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümünün geçmişe bakarak başarıların muhasebesini yapmanın yanı sıra geleceğe ilişkin yeni hedeflerin ortaya konulduğu bir dönüm noktası olduğunu belirten Yayman, AK Parti'nin geçmişe değil, ileriye baktığını ve gelecek 25 yıla odaklandığını söyledi.

"Şimdi 'evet, yaptık' demeden yeni bir sayfa açıyoruz. Zamanın ruhunu kavrayarak yeni bir siyaset ajandası öneriyoruz. İkinci 25 yılın başarı öyküsünü yazmak, hayallerini gerçekleştirmek için yeniden bismillah deyip çalışmaya başladık."

Yayman, AK Parti'nin ikinci 25 yıl için yeni bir vizyon ortaya koyduğunu belirterek, "Artık ikinci 25 yıl için yeni bir sözleşme, yeni bir hayal, yeni bir başarı öyküsü önerme zamanındayız. AK Partimiz 2053 hedefleri için bugünden itibaren çalışmaya başlamıştır." dedi.

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ikinci 25 yılın yeni bir başarı hikâyesi olarak inşa edileceğini ifade eden Yayman, Türkiye'nin geleceği için yapay zekâ, savunma sanayii, dijital dönüşüm, sanayi bölgeleri, demokrasi normlarının yükseltilmesi, toplumun refahı ve aile kurumunun korunması gibi alanlarda daha fazla çalışılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin küresel bir güç hâline gelmesi için iktidarı ve muhalefetiyle 86 milyonun ülkenin geleceğine katkı sunması gerektiğini belirten Yayman, ikinci 25 yılın hedeflerinin milletle beraber gerçekleştirileceğini vurguladı.

"MİLLETİMİZİN EN BÜYÜK HAYALİ YENİ ANAYASANIN GERÇEKLEŞMESİDİR"

AK Parti'nin ikinci 25 yılda gerçekleştirmeyi hedeflediği en önemli çalışmalardan birinin yeni anayasa olduğunu belirten Yayman, Türkiye'nin sivil, demokratik ve çağdaş bir anayasaya ihtiyacı bulunduğunu ifade etti.

"Yeni dönemde, ikinci 25 yılda en büyük vaatlerimizden bir tanesi de yeni bir anayasa yapmaktır. Sivil, demokratik, çağdaş bir anayasa yapmak."

Mevcut anayasanın darbe döneminin ürünü olduğunu belirten Yayman, "Çünkü Türkiye'deki mevcut anayasa bir darbe anayasasıdır. Askerler döneminde, darbe döneminde yapılmış bir anayasadır. Bu anayasa artık Türkiye'ye dar gelmektedir. Toplumumuz ve milletimiz yeni bir anayasa talep etmektedir." dedi.

Türkiye'nin küresel bir güç hâline gelmesi ve 21'inci yüzyılın Türkiye'nin asrı olması için buna uygun bir anayasal zeminin oluşturulması gerektiğini belirten Yayman, "Türkiye eğer küresel bir güç hâline gelecekse, eğer 21. asır Türkiye'nin asrı olacaksa buna uygun bir yazılım da buna uygun bir anayasa da olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa çalışmalarının parlamentoda devam edeceğini belirten Yayman, "Çünkü biz hep şuna inanıyoruz, milletimizin en büyük hayali, en büyük isteği bu yeni anayasanın gerçekleşmesidir." dedi.

"AK PARTİ'NİN RAKİBİ AK PARTİ'DİR"

AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetine odaklandığını belirten Yayman, muhalefetin ise farklı bir gündem içerisinde olduğunu ifade etti.

"AK Parti 2053'ün planını yaparken muhalefet partileri ise bir 'koltuk kapmaca' oyunu oynamaktadır. Mahkeme koridorlarında mazbata nöbeti tutmaktadır. Kendi içinde bir iktidar oyunu oynamaktadır. Muhalefet mahkeme koridorlarında bir başkanlık yarışı içerisine girmiştir. Dolayısıyla AK Parti'nin rakibi AK Parti'dir."

Türkiye'de güçlü bir muhalefet olmasını istediklerini belirten Yayman, "Biz isteriz ki Türkiye'de güçlü bir muhalefet olsun, bizi eleştirsin ve bizim hatalarımız varsa bunu düzeltelim." dedi.

Türkiye'de yerli ve millî bir muhalefet açığının bulunduğunu savunan Yayman, bu durumun artık ülkenin geleceği açısından bir millî güvenlik meselesi hâline geldiğini söyledi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR DEVLET VE MİLLET POLİTİKASIDIR"

Terörsüz Türkiye süreci ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yayman, AK Parti'nin 25 yıllık süreç boyunca Türkiye'nin kronik sorunlarının çözümü için önemli adımlar attığını hatırlattı.

Bugün gelinen noktada terörün sona erdirilmesi, silahların teslim edilmesi ve örgütün kendisini feshetmesinin hedeflendiğini belirten Yayman, TBMM'de yasanın büyük bir destekle kabul edilmesinin siyasette yeni bir dönemin göstergesi olduğunu ifade etti.

Yayman açıklamasında, "467 milletvekilimizin bu yasayı kabul etmesi siyasette yeni bir dönemin başladığının ve yeni bir sürecin kapısında olduğumuzun da ispatıdır. 467 rakamının politik çıkarsamasını yaptığımızda yeni kapı ruhunun ve Türkiye ittifakının kurulduğunu" belirtti.

"Hep söylüyoruz. Tarihin doğru tarafındayız, tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğiz."

Terörsüz Türkiye meselesinin bir devlet ve millet politikası olduğunun altını çizen Yayman, süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'ya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'a teşekkür etti.

Yayman, terörün sona ermesiyle Türkiye'nin önündeki bütün meseleleri daha rahat konuşabileceğini belirterek, "Silahların teslim edilmesiyle beraber bu noktada çok daha ileri adımlar atabileceğiz. Her meselemizi daha rahat konuşabileceğiz. Çünkü şiddetin son bulması gerekiyor. Şiddet son bulduğunda Türkiye'nin konuşamayacağı, yapamayacağı hiçbir iş yoktur." ifadelerini kullandı.

Sürecin şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetleri gözetilerek yürütüleceğini vurgulayan Yayman, "İnşallah milletimizden aldığımız güçle, destekle bu konuda şehit ailelerimizi, gazilerimizi rencide etmeden bir yol haritası üstünde devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki yaz döneminde bu süreç daha hızlanacaktır. Ve topluma umut veren gelişmeler daha fazla yaşanacaktır." dedi.

İKİNCİ 25 YILDA DİJİTALLEŞME YENİ DÖNEMİN ÖNEMLİ BAŞLIKLARINDAN BİRİ OLACAK

Dijitalleşmenin toplumsal değişimin en önemli parametrelerinden biri hâline geldiğini belirten Yayman, yalnızca ekonomi, siyaset, sanat ve kültürün değil, hayatın bütün alanlarının dijitalleştiğini ifade etti.

Yayman, dijital mecraların gelişmesine karşı olmadıklarını, yasaklamaların çözüm olmadığını ancak geleneksel medyanın yok sayılmasını ve özellikle reklam alanında çifte standart uygulanmasını eleştirdiklerini dile getirdi.

Sosyal medyada nefret suçları, kadına ve çocuğa yönelik şiddet gibi içeriklerin yayılmasına da tepki gösteren Yayman, dijital alanların özgürlük kavramı üzerinden sınırsız biçimde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medyanın yasaklanmasının çözüm olmadığını ancak tamamen başıboş bırakılmasının da doğru olmadığını vurgulayan Yayman, "Biz sosyal medyayı yasaklamanın bir çözüm olmadığını düşünüyoruz. Yasaklamalar bir çözüm değil. Ama 'bırakınız geçsinler' anlayışı da bir çözüm değil. Bizim burada mutlaka aileyi korumamız lazım, bireyi korumamız lazım, çocuğu korumamız lazım, kadını korumamız lazım ve toplumu korumamız lazım. Kamu düzenini korumamız lazım." dedi.

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığı görevini yaptığını hatırlatan Yayman, özgürlük ile toplumsal sorumluluk arasında denge kurulması gerektiğini belirterek, "Biz hep şunu savunduk; tamam, özgürlükçüyüz ama bizim özgürlüklerimiz kadına şiddet olana kadardır. Aile kurumuna zarar verene kadardır. Bu noktalarda mutlaka yeni sözler söylemek gerekiyor. Çünkü toplumsal değişim çok hızlı bir biçimde ilerliyor. Biz de inşallah bunu yeni dönemde hep beraber takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmenin siyaseti de dönüştürdüğünü belirten Yayman, AK Parti'nin dijitalleşmeye en fazla uyum sağlamaya çalışan siyasi hareketlerin başında geldiğini söyledi.

"Dijitalleşme çok önemli. Siyasette dijitalleşme de önemli. AK Parti de dijitalleşmeye en çok uyum sağlamaya çalışan hareketlerin başında gelmektedir. Bizim de ikinci 25 yıldaki başlıklarımızdan bir tanesi dijitalleşme konusudur. Çünkü belli ki artık mitingleri biz millet bahçesinde değil, sosyal ağlardan yapacağız."

AK Parti'nin 25 yıllık yürüyüşünün geçmişte elde edilen başarıların ötesine geçerek yeni bir dönemin kapılarını araladığını belirten Yayman, ikinci 25 yılda Türkiye'nin 2053 hedefleri doğrultusunda yeni başarı hikâyeleri yazacağını ifade etti.

Yayman, AK Parti'nin 25 yıllık başarısının milletle kurulan güçlü bağdan, değişen şartlara ve zamanın ruhuna uyum sağlama kabiliyetinden ve tarihin doğru tarafında durma iradesinden kaynaklandığını belirterek, ikinci 25 yıl için yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

"Şimdi biz 'evet, yaptık' demeden yeni, temiz bir sayfa açıyoruz. İkinci 25 yılın başarı öyküsünü yazmak, hayallerini gerçekleştirmek için yeniden bismillah deyip çalışmaya başlayacağız."