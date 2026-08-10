Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçen yıl meydana gelen depremlerin ardından yapımı süren afet konutlarında sona gelindiğini açıkladı. Kurum, hak sahiplerine anahtarların çok yakında teslim edileceğini duyururken, bölgede bin 121 köy evi ve konutun yanı sıra iş yerleri, ahırlar ve caminin de tamamlanma aşamasına geldiğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen depremin üzerinden bir yıl geçmesi dolayısıyla paylaşım yaptı. Kurum, deprem konutlarında sona gelindiğini belirterek hak sahiplerine anahtarların çok yakında teslim edileceğini açıkladı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yeni yapılan afet konutlarının görüntülerini ve hak sahibi vatandaşların değerlendirmelerini paylaştı. Depremzede Harun Akbaş'ın "Bu millet yalnız kalmadı" sözlerini alıntılayan Kurum, "Yalnız bırakmadık, bırakmayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da, bugün yeni yuvalarımız yükseliyor. Son aşamaya geldiğimiz inşa çalışmalarında anahtarları çok yakında teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE İNŞA ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki ilk deprem 10 Ağustos 2025'te meydana geldi. Deprem ilçe merkezi ile Bigadiç ve çevre köylerde yıkımlara neden olurken, bir kişi hayatını kaybetti.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeniden inşa süreci başlatıldı.

Sındırgı'da 27 Ekim 2025'te 6,1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Bölgede artçı sarsıntılar uzun süre devam etti. İki depremin ardından Sındırgı ve Bigadiç'te bir yıl içinde bin 121 köy evi ve konut, 36 iş yeri, 23 ahır ve 1 caminin inşa çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

"BU MİLLET YALNIZ KALMADI"

Depremde evi ağır hasar alan ve daha sonra yıkılan Harun Akbaş, çalışmaların beklediklerinden hızlı ilerlediğini belirterek, "Bu kadar hızlı olmasını kimse aklından geçiremezdi. Muhalefet olmaz, imkanı yok dedi. Olmaz dedikleri oldu. Hayalleri yetmiyordu ama yaptılar. Evler meydanda işte görünüyor. Görünen köy kılavuz istemez. Sadece söz verip de sözü tutmak değil, onun üzerine çıktılar. Nerede yalnız kalacağız ki? Bu millet yalnız kalmadı. Evlerimizde mutlu yaşarız. Hükümetimize dua ederiz. Gerçekten çok güzel olmuş" dedi.

"DEVLET BİZE DE SAHİP ÇIKAR, YAPAR DEDİK"

Depremzede Ali Koyun da sürece ilişkin, "O acıyı yaşadık. Evimiz göçtü, yıkıldı. Ama devlet bak arkamızda durdu, bize evleri yaptılar. Çok kısa zamanda da teslim edeceğiz diyorlar. Devlet desteğiyle yapılan bir şey mutlaka güzel olur dedik. Devlet bize de sahip çıkar, yapar dedik. Gece dahi çalıştılar. Devletimiz hakkını verdi. Çok güzel oldu. Başlanmış iş, bitmiş sayılır. Bir ay içerisinde her şey biter." ifadelerini kullandı.