Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil önce motosiklete, ardından park halindeki 5 araca çarptı: 3 yaralı! Kaza anı kamerada
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobil, önce motosiklete ardından savrularak park halindeki 5 araca çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil, önce motosiklete ardından savrularak park halindeki 5 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
ÖNCE MOTOSİKLETE ÇARPTI
Kaza, dün akşam saat 19.15 sıralarında Ereğli-Devrek kara yolu Delihakkı mevkisinde meydana geldi.
Y.K. idaresindeki 67 ADP 891 plakalı otomobil, T.E. yönetimindeki 41 BBS 865 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Kazada savrulan otomobil, marketin önünde park halinde bulunan 5 araca çarptı.
3 KİŞİ YARALANDI
Sürücüler T.E. ve Y.K. ile park halindeki otomobiline binmek isteyen O.D. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin sola dönüş yapmak isteyen motosiklete, ardından park halindeki araçlara çarptığı yer aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.