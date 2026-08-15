14 yıllık faili meçhul sırrı DNA çözdü: Parçalanmış kadın cesedi Gülizar Aydın'a ait çıktı! Kocası tutuklandı
Aydın'ın Söke ilçesinde 2 Aralık 2012 tarihinde kaybolan ve 14 yıldır haber alınamayan 1971 doğumlu Gülizar Aydın dosyasındaki karanlık perde aralandı. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın dosyayı yeniden açmasıyla, aynı tarihte Muğla Milas-Aydın Söke Karayolu'nda parçalanmış halde bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinin DNA eşleşmesi sonucu Gülizar Aydın'a ait olduğu kesinleşti.
Aydın'ın Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi'nde yaşayan Gülizar Aydın'dan 2 Aralık 2012 tarihinden itibaren hiçbir haber alınamadı.
Annesinin kaybolduğu dönemde reşit olmadığı için resmi işlem yaptıramayan oğlu Burak Zülam, 31 Ekim 2017'de güvenlik güçlerine müracaat ederek üvey babasının "kayıp başvurusu yaptım" sözlerinin asılsız olduğunu öğrendi ve resmi kayıp başvurusunda bulundu.
Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kurulan JASAT dedektifleri özel çalışma grubu, saha ve dijital araştırmalarda kadının hayatta olduğuna dair hiçbir ize rastlayamayınca çalışmalar cinayet şüphesi üzerine yoğunlaştırıldı.
HTS VE BAZ KAYITLARI ELE VERDİ
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının devreye girmesiyle tozlu raflardaki dosya yeniden açıldı.
Eşinin kaybolmasının hemen ardından Aydın'ı terk ederek 14 yıl boyunca farklı şehirlerde yaşayan ve ailesiyle irtibatını kesen şüpheli koca Selami Aydın mercek altına alındı.