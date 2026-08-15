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14 yıllık faili meçhul sırrı DNA çözdü: Parçalanmış kadın cesedi Gülizar Aydın'a ait çıktı! Kocası tutuklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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14 yıllık faili meçhul sırrı DNA çözdü: Parçalanmış kadın cesedi Gülizar Aydın'a ait çıktı! Kocası tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 Aralık 2012 tarihinde kaybolan ve 14 yıldır haber alınamayan 1971 doğumlu Gülizar Aydın dosyasındaki karanlık perde aralandı. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın dosyayı yeniden açmasıyla, aynı tarihte Muğla Milas-Aydın Söke Karayolu'nda parçalanmış halde bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinin DNA eşleşmesi sonucu Gülizar Aydın'a ait olduğu kesinleşti.

Aydın'ın Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi'nde yaşayan Gülizar Aydın'dan 2 Aralık 2012 tarihinden itibaren hiçbir haber alınamadı.

Annesinin kaybolduğu dönemde reşit olmadığı için resmi işlem yaptıramayan oğlu Burak Zülam, 31 Ekim 2017'de güvenlik güçlerine müracaat ederek üvey babasının "kayıp başvurusu yaptım" sözlerinin asılsız olduğunu öğrendi ve resmi kayıp başvurusunda bulundu.

14 yıllık faili meçhul sırrı DNA çözdü: Parçalanmış kadın cesedi Gülizar Aydın'a ait çıktı! Kocası tutuklandı - 1

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kurulan JASAT dedektifleri özel çalışma grubu, saha ve dijital araştırmalarda kadının hayatta olduğuna dair hiçbir ize rastlayamayınca çalışmalar cinayet şüphesi üzerine yoğunlaştırıldı.

14 yıllık faili meçhul sırrı DNA çözdü: Parçalanmış kadın cesedi Gülizar Aydın'a ait çıktı! Kocası tutuklandı - 2

HTS VE BAZ KAYITLARI ELE VERDİ

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının devreye girmesiyle tozlu raflardaki dosya yeniden açıldı.

Eşinin kaybolmasının hemen ardından Aydın'ı terk ederek 14 yıl boyunca farklı şehirlerde yaşayan ve ailesiyle irtibatını kesen şüpheli koca Selami Aydın mercek altına alındı.

14 yıllık faili meçhul sırrı DNA çözdü: Parçalanmış kadın cesedi Gülizar Aydın'a ait çıktı! Kocası tutuklandı - 3

HTS ve Baz Analizi: Selami Aydın'ın 2 Aralık 2012 tarihindeki telefon sinyalleri, baz kayıtları ve araç hareketliliği detaylı şekilde incelendi.

Ceset Bölgesinde Tespit Edildi: Şüphelinin, cinayet günü Muğla Milas-Aydın Söke Karayolu üzerinde bulunan kimliği belirsiz parçalanmış kadın cesedinin bulunduğu güzergâhta olduğu somut delillerle saptandı.

Teknik takibin ardından Selami Aydın, 11 Haziran 2026 tarihinde İzmir'deki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. "Kavga edip yol kenarında bıraktım" diyerek cinayeti inkar eden şüpheli, 12 Haziran 2026'da sevk edildiği mahkemece Gülizar Aydın'ı "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

14 yıllık faili meçhul sırrı DNA çözdü: Parçalanmış kadın cesedi Gülizar Aydın'a ait çıktı! Kocası tutuklandı - 4

DNA EŞLEŞMESİ KESİNLEŞTİ

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklamanın ardından 15 Haziran 2026'da İzmir Adli Tıp Kurumu'na resmi yazı yazarak, maktulün oğlu Burak Zülam'dan alınan DNA örnekleri ile 2012 yılında karayolunda parçalanmış halde bulunan kimliği meçhul kadın cesedinden alınan doku örneklerinin karşılaştırılmasını istedi.

İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 14 Ağustos 2026 tarihli raporda, karayolundaki parçalanmış cesedin Burak Zülam'ın biyolojik annesi Gülizar Aydın'a ait olduğu kesinleşti. Böylece 14 yıllık korkunç cinayet, DNA tespiti ve titiz dedektiflik çalışmasıyla aydınlatıldı.

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