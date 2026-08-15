14 yıllık faili meçhul sırrı DNA çözdü: Parçalanmış kadın cesedi Gülizar Aydın'a ait çıktı! Kocası tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi'nde yaşayan Gülizar Aydın'dan 2 Aralık 2012 tarihinden itibaren hiçbir haber alınamadı.

Annesinin kaybolduğu dönemde reşit olmadığı için resmi işlem yaptıramayan oğlu Burak Zülam, 31 Ekim 2017'de güvenlik güçlerine müracaat ederek üvey babasının "kayıp başvurusu yaptım" sözlerinin asılsız olduğunu öğrendi ve resmi kayıp başvurusunda bulundu.