Gaziantep'te alçak saldırıda flaş gelişme: Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan 5 cani tutuklandı

Gaziantep’te 23 yaşındaki işitme ve konuşma engelli genç kadına yönelik gerçekleştirilen cinsel saldırı olayında adalet yerini buldu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, engelli kadını hürriyetinden yoksun bırakarak toplu şekilde cinsel saldırıda bulunan 5 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece “Nitelikli Cinsel Saldırı” suçundan tutuklandı.

Olay, 13 Ağustos 2026 günü saat 15.00 sıralarında Gaziantep'in Cengiztopel Mahallesi'nde meydana geldi.

Müşteki Uğur Pınaroğlu, 23 yaşındaki engelli kızı Sevdagül'ün bakkala gitmek için evden çıktığını ancak geri dönmediğini belirterek, çevrede yaptıkları araştırmada kızının beyaz renkli bir araca binerek uzaklaştığını öğrendiklerini söyledi. Pınaroğlu, kimseyle husumetlerinin bulunmadığını belirterek olaya karışan kişilerden şikâyetçi olduğunu ifade etti.

DEHŞET ANLARINI İŞARET DİLİYLE ANLATTI

İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, mağdur Sevdagül Pınaroğlu'nu aynı gün saat 17.45 sıralarında Vatan Mahallesi Mehmet Gezelge Caddesi üzerinde buldu. Mağdur kadın, yaşadığı olayı annesine işaret diliyle anlatarak araç içerisinde bulunan 4 kişinin ağzını kapatarak kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan şüphelilerin ifadeleri alındı.

Şüpheli Muhammet Şamil Esen, mağdur kadını aracına aldığını ve göğüslerine dokunduğunu beyan etti.

Şüpheli Serkan Gülbay, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi.

Şüpheli Mehmet Tunçer, iddiaları reddederek aracının bilgisi dışında kullanıldığını belirtti. Tunçer, Feha Radıf isimli kişinin kendisine Muhammet'in kız arkadaşını kendisine cinsel saldırıda bulunması için getireceğini söylediğini beyan etti.

Suça sürüklenen çocuk Feha Radıf'ın ifadesinin Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde alınacağı belirtildi.

Olayda yer aldığı tespit edilen 5. şüpheli Ahmetcan Esen ise mağdur kadınla yalnızca görüntülü konuştuğunu ve herhangi bir cinsel birliktelik yaşamadığını ifade etti.

ADLİ TIP RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN BULGU

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mağdur kadının kıyafetleri muhafaza altına alındı. İç beden muayenesi ve sürüntü örnekleri alınan mağdurun, iletişim uzmanı eşliğinde ifadesi alındı.

Mağdurda yapılan muayenede fiili livata bulgusuna rastlandığı belirtildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

14 Ağustos 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen Muhammet Şamil Esen, Serkan Gülbay, Mehmet Tunçer, Ahmetcan Esen ve suça sürüklenen çocuk Feha Radıf, Sulh Ceza Hâkimliğince "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan tutuklandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.