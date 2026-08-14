"Terörsüz Türkiye" ile eğitim devrimi: Silahlar sustu okul zilleri daha güçlü çalacak
Türkiye, terör sorununu geride bırakma yolunda tarihi bir eşiği aşarken 'Terörsüz Türkiye' sürecinin en büyük ve anlamlı kazanımı eğitimde yaşanıyor. Bir dönem hendekler, barikatlar ve ateşe verilen okullarla anılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu, bugün bilim, teknoloji, kültür ve akademik başarıyla geleceğe koşuyor.
Türkiye, yarım asra yaklaşan terör sorununu geride bırakma yolunda tarihi bir eşiği daha geçti. 12 maddelik düzenlemeyle Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki çerçevesi çizilirken gözler yeni dönemin toplumsal ve ekonomik kazanımlarına çevrildi. Bu kazanımların en önemli adreslerinden biri de eğitim olacak. Terörün tamamen gündemden çıkmasıyla Doğu ve Güneydoğu'da eğitimde yeni bir dönemin kapısının açılması bekleniyor.
Güvenlik sorunlarının ortadan kalkmasının sağlayacağı kalıcı huzur ortamı yalnızca çocukların okula erişimini değil, öğretmenlerin bölgede daha uzun süre görev yapmasını, kırsaldaki eğitim imkanlarının genişlemesini ve okul dışındaki sosyal hayatın zenginleşmesini de beraberinde getirebilir. Böylece yıllarca güvenlik başlığı altında değerlendirilen birçok il ve ilçenin gündemi; öğretmen niteliği, akademik başarı, bilim, teknoloji, kültür ve spor olacak. Bölgedeki çocukların diğer illerdeki akranlarıyla eğitim imkanları arasındaki farkın daha da azaltılması, yeni dönemin hedeflerinden olacak.
OKULLAR YANGIN YERİYDİ
Terörün eğitimde açtığı yaranın en ağır hissedildiği adreslerden biri Diyarbakır'ın Sur ilçesiydi. 2015-2016 eğitim öğretim yılında ilçedeki okullara da saldırılar düzenlenmişti. Hendek ve barikatların kurulduğu, çatışmaların yaşandığı 2015'in Aralık ayında okullar da saldırıların hedefi oldu. Dabanoğlu Mahallesi'ndeki Yavuz Selim Ortaokulu ateşe verildi. Çevresindeki hendek ve barikatlar nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale edemedi. Tarihi Süleyman Nazif İlkokulu ile Mardinkapı İlk ve Ortaokulu da saldırılarda zarar gördü.