O günlerde Sur'daki 7 okulda binlerce çocuk sınıfına giremedi. Aileleriyle ilçeden ayrılan öğrencilerin bir bölümü başka il ve ilçelerde misafir öğrenci oldu. İlçede öğrenim gören 12 bin 952 öğrenciden 3 bin 501'i, terör olayları ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle eğitimlerine devam edebilmeleri için başka okullara nakledildi. Bir dönem alevlerin yükseldiği okulların kapısından bugün yeniden öğrenciler giriyor. İlçede 140 okul ve kurum ile 999 derslikte 22 bin 315 öğrenci eğitim görüyor. Bin 426 öğretmen görev yapıyor. Bir zamanlar binlerce öğrencinin başka okullara taşındığı Sur'da bugün 10 binlerce çocuk kendi sıralarında geleceğe hazırlanıyor.

Benzer değişim Hakkâri'de de yaşandı. Kentte 2002 yılında bin 148 olan derslik sayısı 2017'de 2 bin 431'e, bin 553 olan öğretmen sayısı ise 3 bin 479'a yükselmişti. Bugün Hakkâri'de 428 okul ve kurumda 2 bin 655 derslik bulunuyor. 3 bin 532 öğretmen, 69 bin öğrenci için görev yapıyor.

GÜÇLÜ EĞİTİM KADROSU

Aradan geçen yıllarda bölgenin eğitim altyapısında ise büyük bir değişim yaşandı. Şırnak'ta 2002'de 270 olan okul sayısı 2021- 2022 döneminde 752'ye, bin 555 olan derslik sayısı yaklaşık 7 bine yaklaştı. 2003 yılında bin 948 olan öğretmen sayısı da 9 binin üzerine yükseldi. Öğrenci sayısı ise 78 bin 402'den 164 bin 394'e ulaştı.

Bugün Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre kentte 792 okul ve kurum, 6 bin 536 derslik bulunuyor. 8 bin 801 öğretmenin görev yaptığı kentte 157 bin 142 öğrenci eğitim görüyor. 2003-2025 yılları arasında kentte 342 okul ve 4 bin 891 derslik inşa edildi.