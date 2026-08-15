Manisa Salihli'de oksijen dolum tesisinde patlama! Cansız bedenlerine ulaşıldı
Manisa’nın Salihli ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde yer alan oksijen dolum tesisinde sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yükselen alevler itfaiye ve AFAD ekiplerince kontrol altına alınırken, tesiste 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Salihli ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki Kavas Oksijen Dolum tesisinde bugün saat 08.30 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangından etkilenen 2 kişi, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, tesiste yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedenleri bulundu. Yapılan incelemede cesetlerden birinin işçilerden Servet Ekiz'e ait olduğu tespit edildi. Diğer kişinin kimlik tespit çalışmalarının da sürdüğü belirlendi.