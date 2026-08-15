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Manisa Salihli'de oksijen dolum tesisinde patlama! Cansız bedenlerine ulaşıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Manisa Salihli'de oksijen dolum tesisinde patlama! Cansız bedenlerine ulaşıldı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde yer alan oksijen dolum tesisinde sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yükselen alevler itfaiye ve AFAD ekiplerince kontrol altına alınırken, tesiste 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Salihli ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki Kavas Oksijen Dolum tesisinde bugün saat 08.30 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Manisa Salihli'de oksijen dolum tesisinde patlama! Cansız bedenlerine ulaşıldı - 1

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangından etkilenen 2 kişi, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Manisa Salihli'de oksijen dolum tesisinde patlama! Cansız bedenlerine ulaşıldı - 2

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, tesiste yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedenleri bulundu. Yapılan incelemede cesetlerden birinin işçilerden Servet Ekiz'e ait olduğu tespit edildi. Diğer kişinin kimlik tespit çalışmalarının da sürdüğü belirlendi.

Manisa Salihli'de oksijen dolum tesisinde patlama! Cansız bedenlerine ulaşıldı - 3

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alıp, çalışmaları yakından takip etti. Vali Özkan yaptığı açıklamada, "Maalesef bugün saat 08.30 sıralarında Küçük Sanayi Sitemizde bir yangın meydana geldi. Yangına bütün unsurlarımız müdahale etti. İtfaiye başta olmak üzere orman unsurları, AFAD ve diğer ilgili birimlerin yanı sıra emniyetimizin de koordinasyonunda müdahaleler devam etti. Müdahale sonucunda yangın söndürüldü" dedi.

Manisa Salihli'de oksijen dolum tesisinde patlama! Cansız bedenlerine ulaşıldı - 4

Vali Özkan, yangından etkilenen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Manisa Salihli'de oksijen dolum tesisinde patlama! Cansız bedenlerine ulaşıldı - 5

Bu arada soğutma çalışmalarının yapıldığı tesis, dronla görüntülendi.

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