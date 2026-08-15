Manisa Salihli'de oksijen dolum tesisinde patlama! Cansız bedenlerine ulaşıldı

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alıp, çalışmaları yakından takip etti. Vali Özkan yaptığı açıklamada, "Maalesef bugün saat 08.30 sıralarında Küçük Sanayi Sitemizde bir yangın meydana geldi. Yangına bütün unsurlarımız müdahale etti. İtfaiye başta olmak üzere orman unsurları, AFAD ve diğer ilgili birimlerin yanı sıra emniyetimizin de koordinasyonunda müdahaleler devam etti. Müdahale sonucunda yangın söndürüldü" dedi.