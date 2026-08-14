Görgün, Ar-Ge harcamalarının millî gelir içindeki payını binde 5'ten yüzde 1,46'ya yükselttiklerini ifade ederek, "2002 yılında 1,2 milyar dolar seviyesinde olan Ar-Ge harcamalarımızı 16,5 kat artırarak yaklaşık 20 milyar dolara ulaştırdık. Ar-Ge harcamalarının millî gelirimiz içindeki payını binde 5'ten yüzde 1,46'ya yükselttik. 2002-2023 döneminde, satın alma gücü paritesine göre Ar-Ge harcamalarını en fazla artıran OECD üye ve gözlemci ülkeleri arasında ikinci sıraya yükseldik. Türkiye artık teknoloji yarışını uzaktan takip eden bir ülke değil; kendi insan kıymetini yetiştiriyor, kendi fikrî mülkiyetini üretiyor, kendi teknolojisini geliştiriyor ve küresel rekabette daha güçlü bir konum kazanıyor." ifadelerini kullandı.

"TEKNOPARK İSTANBUL, KURULDUĞU GÜNDEN BU YANA 1,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ"

Teknopark İstanbul'un üst üste altıncı kez Türkiye'nin en fazla patentli girişime ev sahipliği yaptığını vurgulayan Görgün, "Bugün kampüsümüzde 630'un üzerinde firma, 280'i aşkın kuluçka girişimi ve 11 binin üzerinde mühendis ve çalışan faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar yaklaşık 430 kuluçka firmamızı mezun ettik. Teknopark İstanbul, kurulduğu günden bu yana 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Üst üste altıncı kez Türkiye'nin en fazla patentli girişime ev sahipliği yapan teknoparkı olmamız da tesadüf değil; çünkü burada fikre değer veriyoruz." dedi.

Törende 17 kategoride toplam 27 ödül sahiplerini buldu. Savunma Sanayii Başkanlığının ekosisteme sunduğu destek programlarından en yüksek performansla yararlanan firmalara verilen "SSB Destek Programları Başarı Ödülü", Ar-Ge kategorisinde Armelsan Savunma Teknolojileri San. ve Dış Tic. A.Ş. Teknopark Şubesine, kuluçka kategorisinde ise Quark Optical Yüksek Teknoloji Anonim Şirketine takdim edildi.

Törende ödül alan kurumlar şu şekilde sıralandı: "Milli Hava Savunmasında Çelik Kubbe Özel Ödülü-ASELSAN, Milli Füze Teknolojilerinde Uzun Menzilli Caydırıcı Teknoloji Özel Ödülü-ROKETSAN, Milli Havacılık Motorlarında Yüksek Teknoloji Özel Ödülü-TEI, 5. Nesil MMU KAAN Özel Ödülü-TUSAŞ, Milli Savunmada İHA, Dron ve Sürü Sistemleri Yenilikçi Teknoloji Özel Ödülü- STM"

"DOST ÜLKELERLE GÜVENE DAYALI TEKNOLOJİ ORTAKLIKLARI KURAN BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Görgün, ödüllerin takdimi sırasında savunma sanayiinin kritik teknoloji alanlarındaki ilerleyişine ilişkin, "Kritik teknolojilerini geliştiren, yüksek katma değer üreten, küresel standartlara katkı sunan ve dost ülkelerle güvene dayalı teknoloji ortaklıkları kuran bir Türkiye için kararlılıkla çalışacağız. Amacımız daha fazla özgün teknoloji geliştirmek, daha fazla fikrî mülkiyet üretmek, daha güçlü teknoloji şirketleri çıkarmak ve Türkiye'nin dünya teknoloji ligindeki yerini her yıl daha ileri taşımaktır." dedi.