Teknoloji yarışında Türkiye imzası
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 9. Vecihi Hürkuş Teknoloji Ödülleri töreninde Türk savunma sanayiinin ulaştığı seviyeyi çarpıcı verilerle ortaya koydu. Türkiye'nin teknoloji yarışında artık yalnızca izleyen bir ülke olmadığını, oyun kurucu bir konuma ulaştığını vurgulayan Görgün, milli projeler HÜRKUŞ, HÜRJET ve KAAN'ın arkasındaki güçlü mühendislik iradesine dikkat çekti.
Türk havacılık tarihinin öncü ismi Vecihi Hürkuş anısına bu yıl 9'uncusu düzenlenen Vecihi Hürkuş Teknoloji Ödülleri, 14 Ağustos'ta Teknopark İstanbul'da gerçekleştirildi. Törende, ekosistemde yıl boyunca öne çıkan firmalar 17 farklı kategoride ödüllendirildi. Törene Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı.
Törende konuşan Görgün, ödüllerin 2021 yılından bu yana Uluğ Bey, Oktay Sinanoğlu, Cezeri ve Nuri Killigil gibi bilim ve teknoloji tarihine yön veren öncü isimlerin mirasıyla buluşturulduğunu belirtti.
Bu yıl ise bayrağın Vecihi Hürkuş'a devredildiğini ifade eden Görgün, "Vecihi Hürkuş bize yalnızca bir havacılık hikâyesi bırakmadı. Bize cesaretin bilgiyle, hayalin emekle, girişimci ruhun ise üretim iradesiyle buluştuğunda nelerin başarılabileceğini gösterdi. Kendi tasarladığı uçakla gökyüzüne yükseldi, Türkiye'nin ilk sivil havacılık okulunu kurdu. Ancak emekleri maalesef karşılık bulmadı." dedi.
"HÜRKUŞ'TA, HÜRJET'TE VE KAAN'DA GÖRDÜĞÜMÜZ MÜHENDİSLİK İRADESİDİR"
Bugün gelinen noktanın, geçmişteki öncü isimlerin bireysel gayretlerinden farklı olarak kurumsal bir güce dayandığını vurgulayan Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir zamanlar öncü isimlerin büyük ölçüde bireysel gayretleriyle ilerleyen bu yolculuğu bugün güçlü kurumlarımız, yetişmiş insan kıymetimiz ve gelişen sanayi altyapımızla sürdürüyoruz. HÜRKUŞ'ta, HÜRJET'te ve KAAN'da gördüğümüz mühendislik iradesi, işte bu tarihi yürüyüşün bugünkü karşılığıdır."