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Teknoloji yarışında Türkiye imzası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Teknoloji yarışında Türkiye imzası

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 9. Vecihi Hürkuş Teknoloji Ödülleri töreninde Türk savunma sanayiinin ulaştığı seviyeyi çarpıcı verilerle ortaya koydu. Türkiye'nin teknoloji yarışında artık yalnızca izleyen bir ülke olmadığını, oyun kurucu bir konuma ulaştığını vurgulayan Görgün, milli projeler HÜRKUŞ, HÜRJET ve KAAN'ın arkasındaki güçlü mühendislik iradesine dikkat çekti.

Türk havacılık tarihinin öncü ismi Vecihi Hürkuş anısına bu yıl 9'uncusu düzenlenen Vecihi Hürkuş Teknoloji Ödülleri, 14 Ağustos'ta Teknopark İstanbul'da gerçekleştirildi. Törende, ekosistemde yıl boyunca öne çıkan firmalar 17 farklı kategoride ödüllendirildi. Törene Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı.

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Törende konuşan Görgün, ödüllerin 2021 yılından bu yana Uluğ Bey, Oktay Sinanoğlu, Cezeri ve Nuri Killigil gibi bilim ve teknoloji tarihine yön veren öncü isimlerin mirasıyla buluşturulduğunu belirtti.

Bu yıl ise bayrağın Vecihi Hürkuş'a devredildiğini ifade eden Görgün, "Vecihi Hürkuş bize yalnızca bir havacılık hikâyesi bırakmadı. Bize cesaretin bilgiyle, hayalin emekle, girişimci ruhun ise üretim iradesiyle buluştuğunda nelerin başarılabileceğini gösterdi. Kendi tasarladığı uçakla gökyüzüne yükseldi, Türkiye'nin ilk sivil havacılık okulunu kurdu. Ancak emekleri maalesef karşılık bulmadı." dedi.

Teknoloji yarışında Türkiye imzası - 2

"HÜRKUŞ'TA, HÜRJET'TE VE KAAN'DA GÖRDÜĞÜMÜZ MÜHENDİSLİK İRADESİDİR"

Bugün gelinen noktanın, geçmişteki öncü isimlerin bireysel gayretlerinden farklı olarak kurumsal bir güce dayandığını vurgulayan Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir zamanlar öncü isimlerin büyük ölçüde bireysel gayretleriyle ilerleyen bu yolculuğu bugün güçlü kurumlarımız, yetişmiş insan kıymetimiz ve gelişen sanayi altyapımızla sürdürüyoruz. HÜRKUŞ'ta, HÜRJET'te ve KAAN'da gördüğümüz mühendislik iradesi, işte bu tarihi yürüyüşün bugünkü karşılığıdır."

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"ULUSLARARASI PATENT BAŞVURU SAYIMIZI YAKLAŞIK 30 KAT ARTIRDIK"

Türkiye'nin son yıllardaki teknoloji performansına ilişkin somut verileri paylaşan Görgün, "2000 yılında Türkiye olarak yalnızca 71 uluslararası patent başvurusuyla dünyada 36'ncı sıradaydık. Bugün 2 binin üzerinde başvuruyla 16'ncı sıraya yükseldik. Uluslararası patent başvuru sayımızı yaklaşık 30 kat artırırken dünya sıralamasında 20 basamak birden ilerledik." diye konuştu.

"TÜRKİYE ARTIK TEKNOLOJİ YARIŞINI UZAKTAN TAKİP EDEN BİR ÜLKE DEĞİL"

Görgün, Ar-Ge harcamalarının millî gelir içindeki payını binde 5'ten yüzde 1,46'ya yükselttiklerini ifade ederek, "2002 yılında 1,2 milyar dolar seviyesinde olan Ar-Ge harcamalarımızı 16,5 kat artırarak yaklaşık 20 milyar dolara ulaştırdık. Ar-Ge harcamalarının millî gelirimiz içindeki payını binde 5'ten yüzde 1,46'ya yükselttik. 2002-2023 döneminde, satın alma gücü paritesine göre Ar-Ge harcamalarını en fazla artıran OECD üye ve gözlemci ülkeleri arasında ikinci sıraya yükseldik. Türkiye artık teknoloji yarışını uzaktan takip eden bir ülke değil; kendi insan kıymetini yetiştiriyor, kendi fikrî mülkiyetini üretiyor, kendi teknolojisini geliştiriyor ve küresel rekabette daha güçlü bir konum kazanıyor." ifadelerini kullandı.

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"TEKNOPARK İSTANBUL, KURULDUĞU GÜNDEN BU YANA 1,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ"

Teknopark İstanbul'un üst üste altıncı kez Türkiye'nin en fazla patentli girişime ev sahipliği yaptığını vurgulayan Görgün, "Bugün kampüsümüzde 630'un üzerinde firma, 280'i aşkın kuluçka girişimi ve 11 binin üzerinde mühendis ve çalışan faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar yaklaşık 430 kuluçka firmamızı mezun ettik. Teknopark İstanbul, kurulduğu günden bu yana 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Üst üste altıncı kez Türkiye'nin en fazla patentli girişime ev sahipliği yapan teknoparkı olmamız da tesadüf değil; çünkü burada fikre değer veriyoruz." dedi.

Törende 17 kategoride toplam 27 ödül sahiplerini buldu. Savunma Sanayii Başkanlığının ekosisteme sunduğu destek programlarından en yüksek performansla yararlanan firmalara verilen "SSB Destek Programları Başarı Ödülü", Ar-Ge kategorisinde Armelsan Savunma Teknolojileri San. ve Dış Tic. A.Ş. Teknopark Şubesine, kuluçka kategorisinde ise Quark Optical Yüksek Teknoloji Anonim Şirketine takdim edildi.

Törende ödül alan kurumlar şu şekilde sıralandı:

"Milli Hava Savunmasında Çelik Kubbe Özel Ödülü-ASELSAN, Milli Füze Teknolojilerinde Uzun Menzilli Caydırıcı Teknoloji Özel Ödülü-ROKETSAN, Milli Havacılık Motorlarında Yüksek Teknoloji Özel Ödülü-TEI, 5. Nesil MMU KAAN Özel Ödülü-TUSAŞ, Milli Savunmada İHA, Dron ve Sürü Sistemleri Yenilikçi Teknoloji Özel Ödülü- STM"

"DOST ÜLKELERLE GÜVENE DAYALI TEKNOLOJİ ORTAKLIKLARI KURAN BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Görgün, ödüllerin takdimi sırasında savunma sanayiinin kritik teknoloji alanlarındaki ilerleyişine ilişkin, "Kritik teknolojilerini geliştiren, yüksek katma değer üreten, küresel standartlara katkı sunan ve dost ülkelerle güvene dayalı teknoloji ortaklıkları kuran bir Türkiye için kararlılıkla çalışacağız. Amacımız daha fazla özgün teknoloji geliştirmek, daha fazla fikrî mülkiyet üretmek, daha güçlü teknoloji şirketleri çıkarmak ve Türkiye'nin dünya teknoloji ligindeki yerini her yıl daha ileri taşımaktır." dedi.

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