Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarının adlarını kullanarak bir vatandaşın adli sorununu çözeceklerini öne süren 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin müştekiden 100 bin dolar ve 100 bin lira aldıkları belirlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla bağlantıları bulunduğu izlenimi vererek bir vatandaşın adli sorununu çözeceklerini öne süren 3 şüpheliye yönelik Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak yürütüldü.

Şüphelilerin kendilerini MİT görevlisi olarak tanıttıkları ve cinayet suçundan yargılanan oğlunu dava dosyasından "çıkartma" vaadiyle müştekiden 100 bin dolar ile 100 bin lira aldıkları tespit edildi.

KENDİLERİNİ MİT GÖREVLİSİ OLARAK TANITTILAR

Soruşturma kapsamında S.S., G.H.S. ve A.D. isimli şüphelilerin kendilerini MİT görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi.

Şüphelilerin bu yöntemle mağdur nezdinde güven sağlamaya çalıştıkları ve üst düzey kamu görevlileriyle yakın ilişki içinde olduklarını ileri sürdükleri kaydedildi.

BAKAN GÜRLEK VE YARDIMCILARININ ADLARINI KULLANDILAR

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre şüpheliler, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğunu öne sürdü.

Şüphelilerin kamu görevlileriyle bağlantıları varmış gibi hareket ederek adli makamlar nezdinde etkili olabilecekleri yönünde güven telkin etmeye çalıştıkları tespit edildi.

Şüphelilerin hedefindeki isimlerden birinin H.İ.Ç. olduğu belirlendi. Soruşturmadaki tespitlere göre 3 şüphelinin, H.İ.Ç.'nin cinayet suçu nedeniyle yargılanması devam eden oğlunu dava dosyasından çıkartabileceklerini öne sürdükleri belirtildi.

100 BİN DOLAR VE 100 BİN LİRA ALDIKLARI BELİRLENDİ

Başsavcılık tarafından yürütülen çalışmalarda şüphelilerin söz konusu vaat karşılığında müştekiden 100 bin dolar ile 100 bin lira aldıkları tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında derinleştirildi.

4 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Savcılığın talimatıyla şüphelilerin yakalanması için 14 Ağustos'ta operasyon düzenlendi.

Ankara'da 3, İstanbul'da ise 1 adres olmak üzere toplam 4 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler S.S., G.H.S. ve A.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin benzer yöntemlerle başka kişileri mağdur edip etmediği ve kamu görevlilerinin adlarının başka dolandırıcılık eylemlerinde kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.