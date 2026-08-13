Motorinde ÖTV kararı: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı!
Motorin fiyatlarını doğrudan ilgilendiren ÖTV düzenlemesi, 13 Ağustos 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve belirli motorin türlerinde litre başına ÖTV'yi 31 Ağustos'a kadar sıfırladı. Düzenlemeyle vergi yükü geçici olarak kaldırılırken ÖTV'nin eylülden itibaren her ay 3 lira artarak 2027'de 13,9006 liraya ulaşacağı açıklandı.
Motorin kullanıcılarını yakından ilgilendiren ÖTV kararında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla motorinde uygulanan ÖTV, ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı.
ÖTV SIFIRLANDI!
Motorin kullanıcılarını yakından ilgilendiren kritik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. 12 Ağustos 2026 tarihli ve 11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na ek olarak yayımlanan kararla, belirli motorin türlerinde litre başına ÖTV tutarı 13-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında 0 TL olarak uygulanacak.
Böylece söz konusu dönemde motorinin litre fiyatı içerisindeki ÖTV kaynaklı vergi yükü sıfırlanmış olacak.
VERGİ KADEMELİ OLARAK GERİ DÖNECEK
Düzenleme, ÖTV'nin kalıcı olarak kaldırılması anlamına gelmiyor. Kararla birlikte verginin önümüzdeki aylarda kademeli şekilde artırılacağı takvim de netleşti.
Motorinde uygulanacak ÖTV tutarları şöyle:
13-31 Ağustos 2026: 0 TL/litre
1-30 Eylül 2026: 3 TL/litre
1-31 Ekim 2026: 6 TL/litre
1-30 Kasım 2026: 9 TL/litre
1-31 Aralık 2026: 12 TL/litre
1 Ocak 2027 ve sonrası: 13,9006 TL/litre
2027'DE 13,9 LİRAYA ÇIKACAK
Motorinde sıfırlanan ÖTV, eylül ayından aralık ayına kadar her ay 3 lira artacak. Aralık ayında 12 liraya ulaşacak olan ÖTV tutarı, 1 Ocak 2027 itibarıyla 13,9006 TL/litre olacak.
HANGİ MOTORİNLERİ KAPSIYOR?
Cumhurbaşkanı Kararı'nda düzenlemenin, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralarıyla yer alan motorin türlerini kapsadığı belirtildi.
Kararın ikinci maddesiyle, 4 Mart 2026 tarihli ve 10995 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın ilgili hükümlerinin söz konusu motorin türleri bakımından uygulanmayacağı hükme bağlandı.