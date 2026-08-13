Motorinde ÖTV kararı: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı!

Motorin fiyatlarını doğrudan ilgilendiren ÖTV düzenlemesi, 13 Ağustos 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve belirli motorin türlerinde litre başına ÖTV'yi 31 Ağustos'a kadar sıfırladı. Düzenlemeyle vergi yükü geçici olarak kaldırılırken ÖTV'nin eylülden itibaren her ay 3 lira artarak 2027'de 13,9006 liraya ulaşacağı açıklandı.