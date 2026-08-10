Samsun’da kahreden olay! Dayı ve yeğen denizde can verdi

Samsun’un Atakum ilçesinde denize giren 17 yaşındaki Emir Ulaş Usta, bir süre sonra suda kayboldu. Yeğenini kurtarmak için denize giren 42 yaşındaki dayısı Hasan Voyvat da boğulma tehlikesi geçirdi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan dayı ve yeğen, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek amacıyla denize giren Emir Ulaş Usta, bir süre yüzdükten sonra suda kayboldu.

Yeğeninin denizde kaybolduğunu fark eden dayısı Hasan Voyvat, onu kurtarmak için suya girdi. Ancak bir süre sonra Voyvat da boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, deniz polisi ve cankurtaranlar sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından denizden bilinci kapalı halde çıkarılan Hasan Voyvat'a sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Bu sırada Emir Ulaş Usta'nın da denizde olduğu belirlendi. Deniz polisi ve cankurtaranların yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Usta da denizde bilinci kapalı halde bulundu.

Hasan Voyvat ve yeğeni Emir Ulaş Usta, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Dayı ve yeğen, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hasan Voyvat ile Emir Ulaş Usta'nın cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna gönderildi.