Terör örgütü propagandasına geçit yok: 1 gözaltı

Kırşehir'de, sosyal medya üzerinden dini istismar eden terör örgütlerini öven ve destekleyen paylaşımlar yaptığı belirlenen M.M., Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.