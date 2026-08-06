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Terör örgütü propagandasına geçit yok: 1 gözaltı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Terör örgütü propagandasına geçit yok: 1 gözaltı

Kırşehir'de, sosyal medya üzerinden dini istismar eden terör örgütlerini öven ve destekleyen paylaşımlar yaptığı belirlenen M.M., Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden dini istismar eden terör örgütlerini övücü ve destekleyici nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit edilen M.M. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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