Karar Resmi Gazete'de! Büyükelçilerin görev yerleri değişti

Resmî Gazete'nin son sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Karar doğrultusunda, Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen, İzlanda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.

UKRAYNA VE HOLLANDA HATTINDA YENİ DÖNEM

Bölgesel gelişmeler açısından önem taşıyan Ukrayna ve Hollanda temsilciliklerinde de yeni dönem başladı. Karara göre, Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.

Fatma Ceren Yazgan'dan boşalan Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Burak Akçapar getirildi.

BM CENEVRE OFİSİNE YENİ DAİMİ TEMSİLCİ

Uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde de görev değişikliği yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Ayşe Sözen Usluer atandı.