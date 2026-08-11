Kadın sürücüler arasında yol verme kavgası! 540 bin TL ceza!

İzmir’in Tire ilçesinde trafikte “yol vermeme” tartışması kavgaya dönüştü. İki kadın sürücü ile sürücülerden birinin yakınının karıştığı kavga cep telefonu kamerasına yansırken, olayın ardından 3 kişiye toplam 540 bin TL idari para cezası kesildi.

Tire'de trafikte başlayan tartışma kısa sürede kontrolden çıktı. 4 Eylül Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde C.A. yönetimindeki 35 AIZ 621 plakalı otomobil ile T.A. yönetimindeki 07 BEB 618 plakalı otomobil seyir halindeyken birbirlerini sıkıştırdı. İki kadın sürücü arasında "yol vermeme" nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

TRAFİKTE TARTIŞMA, SOKAKTA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre T.A.'nın yanında bulunan yakınlarının da olaya dahil olmasıyla gerilim daha da büyüdü. Tarafların birbirine girdiği anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kavga, diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlandırıldı.

CEZANIN FATURASI AĞIR OLDU!

İhbar üzerine bölgeye Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından iki sürücüye 180'er bin TL, T.A.'nın kavgaya karışan yakını Ş.Ş.'ye ise 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Böylece trafikte başlayan "yol verme" kavgasının faturası 540 bin TL oldu.

ARAÇLARA 60 GÜN MEN, EHLİYETLERE 2 AY EL KOYMA

Olayın ardından her iki araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. İki sürücünün ehliyetlerine ise 2 ay süreyle el konulduğu öğrenildi.